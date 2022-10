Ед Ширан може збідніти на 100 млн доларів через плагіат

Британський співак постане перед судом присяжних за звинуваченням у плагіаті.

Компанія Structured Asset Sales (SAS) LLC хоче відсудити 100 млн доларів у британського виконавця та автора пісень Еда Ширана, повідомляє видання Billboard. Його звинувачують у грубому порушенні авторських прав і незабаром цю справу розгляне суд присяжних у Нью-Йорку.

Шанувальники 31-річного Ширана чудово пам'ятають його хіт 2014 року Thinking Out Load. На думку представників компанії SAS LLC, Ед запозичив мотив пісні, а також ритмічні, інструментальні та динамічні елементи у шлягера Let's Get It One, який виконав у 1973 Марвін Гей. Частина авторських прав на останній твір саме належить компанії SAS LLC, яка подала позов до суду Манхеттена на плагіат з боку Ширана.

Ця справа перебувала в суді з 2018 року, проте адвокати позивача та відповідача твердо стояли на своєму, час від часу влаштовуючи перестрілку аргументами та доказами. У результаті днями суддя Луї Стентон, який веде цю справу, вирішив пришвидшити процес. Заявивши при цьому, що доводи обох сторін не надто переконливі, а значить, рішення у справі про плагіат прийматиме суд присяжних. Дата суду буде призначено найближчим часом. Еду Ширану потрібно буде бути присутнім на засіданні разом зі своїми адвокатами, а також дати суду присяжних свої пояснення.

Раніше Еда Ширана вже неодноразово звинувачували у плагіаті, але безуспішно. Так, у червні цього року він виграв у Великій Британії судовий процес, на якому його звинувачували у плагіаті хіта Shape Of You. Понад те, позивачі змушені були компенсувати співакові судові витрати у розмірі 1,1 млн. доларів. Але цього разу все набагато серйозніше. Якщо Ширана визнають винним, суд присяжних зобов'яже його весь прибуток від концертної діяльності направити на задоволення позову від компанії SAS LLC.

