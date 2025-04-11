Ящур у тварин у Європі: Угорщина заявляє про біологічну атаку

Причиною спалаху ящуру у тварин могла бути біологічна атака. Вірус, що потряс Угорщину, спровокував закриття кордонів і масову загибель худоби.

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Про припущення влади пише британський таблоїд Daily Star.

Спалах вірусу вперше виявили на фермі великої рогатої худоби в березні в північно-західних районах Угорщини, поруч із кордоном з Австрією та Словаччиною. Після перевірки майже 1000 ферм чотири з них дали позитивний результат на вірус.

Представник уряду Угорщини Гергей Гуляш заявив, що влада вивчає потенційні причини спалаху вірусу.

Перший за останні 50 років спалах ящура змусив Угорщину закрити кордони

"Не можна виключати, що ящур був неприродного походження. Можливо, ми маємо справу зі штучно створеним вірусом", — зазначив чиновник.

Поки неможливо сказати, чи був спалах вірусу результатом біологічної атаки. Усі підозри ґрунтуються на усній інформації із зарубіжної лабораторії.

Перший за останні 50 років спалах ящура змусив Угорщину 2 квітня закрити кордони, розпочати дезінфекційні заходи в прикордонній зі Словаччиною та Австрією зоні, а також задіяти війська.

Австрія 5 квітня закрила два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною і 21 пункт — на кордоні з Угорщиною, щоб ящур не проник у країни.

Ящур — смертельне захворювання для тварин, воно передається через прямий контакт з інфікованими особинами, їхніми виділеннями та через заражені предмети.

Нагадаємо, в Росії поширюється вірус мікоплазмової пневмонії. Хвороба вражає дихальну систему, викликаючи кашель із кров'ю.

Фокус також писав про мутації вірусу H5N1, відомого як пташиний грип. Тепер вірус заражає не тільки птахів, а й домашніх тварин.