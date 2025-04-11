Ящур у животных в Европе: Венгрия заявляет о биологической атаке

Причиной вспышки ящура у животных могла быть биологическая атака. Потрясший Венгрию вирус спровоцировал закрытие границ и массовую гибель скота.

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О предположениях властей пишет британский таблоид Daily Star.

Вспышку вируса впервые обнаружили на ферме крупного рогатого скота в марте в северо-западных районах Венгрии, рядом с границей с Австрией и Словакией. После проверки почти 1000 ферм четыре из них дали положительный результат на вирус.

Представитель правительства Венгрии Гергей Гуляш заявил, что власти изучают потенциальные причины вспышки вируса.

Первая за последние 50 лет вспышка ящура заставила Венгриюзакрыть границы

"Нельзя исключать, что ящур был неестественного происхождения. Возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом", — указал чиновник.

Пока невозможно сказать, была ли вспышка вируса результатом биологической атаки. Все подозрения основаны на устной информации из зарубежной лаборатории.

Первая за последние 50 лет вспышка ящура заставила Венгрию 2 апреля закрыть границы, начать дезинфекционные мероприятия в приграничной со Словакией и Австрией зоне, а также задействовать войска.

Австрия 5 апреля закрыла два пункта пропуска на границе со Словакией и 21 пункт — на границе с Венгрией, чтобы ящур не проник в страны.

Ящур — смертельное заболевание для животных, оно передается через прямой контакт с инфицированными особями, их выделениями и через зараженные предметы.

Напомним, в России распространяется вирус микоплазменной пневмонии. Болезнь поражает дыхательную систему, вызывая кашель с кровью.

Фокус также писал о мутациях вируса H5N1, известного как птичий грипп. Теперь вирус заражает не только птиц, но и домашних животных.