Победил даже не убиваемого паразита: ученые тестируют новый способ борьбы с малярией

Некоторые из штаммов малярии поставили ученых в тупик, проявив устойчивость ко всем средствам лечения, которые нам доступны. Однако новая разработка ученых обещает в корне поменять ситуацию и может одержать победу над самым страшным из паразитов.

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Группа ученых разработала новый противомалярийный препарат MED6-189, дающий надежду в борьбе с лекарственно-устойчивыми штаммами болезни. Малярия уже давно известна как опасное заболевание, провоцирующее смертельную лихорадку, а некоторые ее штаммы делают ее еще более устрашающей, лишая людей на возможность излечиться. Именно поэтому разработка подобного препарата может быть судьбоносным моментом в сфере лечения это болезни, пишет Cosmos.

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Опубликованное в журнале Science исследование, проведенное под руководством американских ученых, описывает новую конструкцию лекарства, вдохновленную морскими губками. Это новое средство направлено против самого смертоносного малярийного паразита — Plasmodium falciparum, который выработал устойчивость почти ко всем существующим противомалярийным препаратам, включая артемизинин, являющийся в настоящее время основным средством лечения.

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Открытие MED6-189, обладающего потенциалом лечения заболевания, угрожающего почти половине населения планеты, представляет собой большой шаг вперед в борьбе с одной из самых острых проблем здравоохранения в мире. Исследователи разработали MED6-189 на основе соединений, естественным образом содержащихся в морских губках, известных производством биологически активных веществ с лекарственным потенциалом. Как объясняет соавтор работы Кристофер Вандервал, профессор химии и фармацевтики Калифорнийского университета в Ирвайне, многие из лучших противомалярийных средств являются натуральными продуктами или получены из них, указывая на исторический успех таких препаратов, как артемизинин, который был впервые выделен из растения полынь.

Уникальность MED6-189 заключается в его механизме двойного действия: он нарушает два жизненно важных клеточных пути в организме плазмодия, что значительно затрудняет развитие устойчивости паразита. Эффективность нового препарата была продемонстрирована в исследованиях на животных. В сотрудничестве с компанией GlaxoSmithKline (GSK) в Испании препарат был протестирован на мышах, которые переносили человеческие эритроциты, зараженные P. falciparum.

Результаты показали полное уничтожение паразита. Дальнейшие испытания в Йельском университете продемонстрировали эффективность препарата на обезьянах, что позволило исследователям предположить, что он может работать против различных видов и штаммов малярийных паразитов. Это особенно важно, учитывая, что P. falciparum уже выработал частичную устойчивость к нескольким существующим методам лечения.

Малярия остается разрушительным заболеванием: только в 2022 году в мире было зарегистрировано более 247 миллионов случаев заболевания и 619 000 смертей, большинство из которых пришлось на страны Африки к югу от Сахары, особенно на маленьких детей. Рост числа штаммов, устойчивых к лекарствам, делает новые методы лечения, такие как MED6-189, крайне важными для борьбы с малярией и ее искоренения. Задействуя множество биологических путей, препарат сводит к минимуму вероятность возникновения резистентности, что является постоянной проблемой в борьбе с малярией.

Поскольку научное сообщество продолжает изучать природные соединения, морские организмы, такие как губки, обладают неиспользованным потенциалом для разработки новых лекарств. Исследования этих природных источников могут привести к новым открытиям в лечении различных заболеваний, особенно тех, которые устойчивы к существующим медикаментозным методам лечения.

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