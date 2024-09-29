Переміг навіть безсмертного паразита: учені тестують новий спосіб боротьби з малярією

Деякі зі штамів малярії поставили вчених у глухий кут, проявивши стійкість до всіх засобів лікування, які нам доступні. Однак нова розробка вчених обіцяє докорінно змінити ситуацію і може здобути перемогу над найстрашнішим із паразитів.

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Група вчених розробила новий протималярійний препарат MED6-189, що дає надію в боротьбі з лікарсько-стійкими штамами хвороби. Малярія вже давно відома як небезпечне захворювання, що провокує смертельну лихоманку, а деякі її штами роблять її ще більш страхітливою, позбавляючи людей на можливість вилікуватися. Саме тому розробка подібного препарату може бути доленосним моментом у сфері лікування цієї хвороби, пише Cosmos.

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Опубліковане в журналі Science дослідження, проведене під керівництвом американських учених, описує нову конструкцію ліків, натхненну морськими губками. Цей новий засіб спрямований проти найсмертоноснішого малярійного паразита — Plasmodium falciparum, який виробив стійкість майже до всіх існуючих протималярійних препаратів, зокрема й до артемізиніну, що є нині основним засобом лікування.

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Відкриття MED6-189, що має потенціал лікування захворювання, яке загрожує майже половині населення планети, є великим кроком уперед у боротьбі з однією з найгостріших проблем охорони здоров'я у світі. Дослідники розробили MED6-189 на основі сполук, що природним чином містяться в морських губках, відомих виробництвом біологічно активних речовин із лікарським потенціалом. Як пояснює співавтор роботи Крістофер Вандервал, професор хімії та фармацевтики Каліфорнійського університету в Ірвайні, багато хто з найкращих протималярійних засобів є натуральними продуктами або отримані з них, вказуючи на історичний успіх таких препаратів, як артемізинін, який було вперше виділено з рослини полин.

Унікальність MED6-189 полягає в його механізмі подвійної дії: він порушує два життєво важливих клітинних шляхи в організмі плазмодія, що значно ускладнює розвиток стійкості паразита. Ефективність нового препарату було продемонстровано в дослідженнях на тваринах. У співпраці з компанією GlaxoSmithKline (GSK) в Іспанії препарат було протестовано на мишах, які переносили людські еритроцити, заражені P. falciparum.

Результати показали повне знищення паразита. Подальші випробування в Єльському університеті продемонстрували ефективність препарату на мавпах, що дозволило дослідникам припустити, що він може працювати проти різних видів і штамів малярійних паразитів. Це особливо важливо з огляду на те, що P. falciparum уже виробив часткову стійкість до кількох наявних методів лікування.

Малярія залишається руйнівним захворюванням: тільки у 2022 році у світі було зареєстровано понад 247 мільйонів випадків захворювання і 619 000 смертей, більшість з яких припала на країни Африки на південь від Сахари, особливо на маленьких дітей. Зростання числа штамів, стійких до ліків, робить нові методи лікування, такі як MED6-189, вкрай важливими для боротьби з малярією та її викорінення. Задіюючи безліч біологічних шляхів, препарат зводить до мінімуму ймовірність виникнення резистентності, що є постійною проблемою в боротьбі з малярією.

Оскільки наукова спільнота продовжує вивчати природні сполуки, морські організми, такі як губки, володіють невикористаним потенціалом для розробки нових ліків. Дослідження цих природних джерел можуть призвести до нових відкриттів у лікуванні різних захворювань, особливо тих, які є стійкими до наявних медикаментозних методів лікування.

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