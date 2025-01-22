Знову грають із вогнем: учені хочуть навмисне заразити людей смертельною хворобою

Зараження п'ятьох людей небезпечним захворюванням, яке здатне ховатися роками в нашій печінці й активуватися у випадковий момент, звучить як початок фільму жахів. Однак саме це і хоче незабаром зробити група вчених в ім'я науки.

Related video

Дослідники з Оксфордської групи з вакцин проводять нове дослідження, щоб краще зрозуміти Plasmodium vivax, вид малярії, відомий своєю здатністю залишатися в сплячому стані в печінці і викликати рецидиви інфекції через місяці або навіть роки після першого зараження. Для цього п'ятьох здорових добровольців відправлять у Медичний центр Університету Радбоуда в Неймегені, Нідерланди, де їх у контрольованих умовах вкусять комарі, що переносять паразита, пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, що проводиться під керівництвом професора Анжели Мінассіан з Оксфордського університету, є першим випадком навмисного зараження здорових людей рецидивуючою малярією вівакс у дослідницьких умовах. Мета дослідження — з'ясувати найважливіші аспекти рецидивуючої природи паразита та реакції імунної системи на такі процеси.

Важливо

Проявляли агресію і судорожно рухалися: мисливці заразилися хворобою оленів-зомбі

Після укусу учасники повернуться в Оксфорд для ретельного щоденного спостереження, а будь-які ознаки малярії в їхній крові будуть сигналом до негайного лікування протималярійними препаратами, запевнили вчені. Однак ці препарати не знищать сплячих паразитів на стадії печінки, що дасть змогу дослідникам вивчити рецидиви протягом наступних шести місяців. Протягом цього періоду учасники проходитимуть регулярні обстеження, а за появи будь-яких симптомів їм буде забезпечено цілодобову медичну підтримку.

Після цього всі учасники отримають лікування, спрямоване на знищення сплячих паразитів, і протягом п'яти років перебуватимуть під наглядом, щоб унеможливити непередбачені рецидиви. Професор Мінассіан наголосила на важливості цього дослідження, зазначивши, що понад 80% випадків малярії Plasmodium vivax у всьому світі пов'язані саме з рецидивуючими інфекціями. "Наша робота, якщо вона буде успішною, дасть змогу створити модель для тестування нових вакцин або ліків, які зможуть знищити паразита в печінці та повністю зупинити рецидиви. Це може докорінно змінити наші методи боротьби з цим складним захворюванням", — каже вона.

Отримані результати можуть прокласти шлях до створення інноваційних методів лікування, націлених на сплячу фазу паразита, що стане важливим кроком до зниження глобального тягаря малярії, вважають автори. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), малярія, яку спричиняють паразити Plasmodium, що передаються через укуси комарів, залишається серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я: щорічно реєструють понад 200 мільйонів випадків захворювання та понад 600 000 смертей від неї.

Хоча Plasmodium falciparum є найсмертоноснішою формою, Plasmodium vivax завдає особливо багато клопоту через свою здатність довго ховатися в печінці та реактивуватися. Це робить його викорінення особливо важким в ендемічних регіонах, таких як Південно-Східна Азія і частина Південної Америки. Сучасні протималярійні засоби часто не справляються з цими сплячими стадіями печінки, що підкреслює гостру необхідність прориву в профілактиці та лікуванні.

Випробування контрольованої малярійної інфекції людини (КМІ), подібні до тих, які хоче провести Оксфордська група з вакцин, зіграли важливу роль у просуванні досліджень малярії протягом багатьох років. Такі випробування дають змогу вченим вивчати хворобу в ретельно контрольованих умовах, що призводить до прискореної розробки вакцин, ліків та інших заходів.

Хоча багато хто може назвати подібні навмисні зараження небезпечною формою хвороби справжніми іграми з вогнем, зосередившись на рецидивуючій природі Plasmodium vivax, це дослідження здатне заповнити значні прогалини, які існують у розумінні та ефективності лікування малярії, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, коли вчені вперше зіткнулися з вірусами і до чого це призвело. У постковідну епоху віруси стали для нас настільки буденними і зрозумілими, як вода і повітря, але мало хто знає, з чого і коли почалося знайомство людства з цим злісним шкідником.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити серйозну вразливість Covid-19. Вчені зафіксували незвичайний зв'язок між методами поширення звичайного грипу і вірусу SARS-CoV-2, тим самим проклавши шлях до створення ефективних ліків для боротьби з майбутніми спалахами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.