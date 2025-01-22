Надії не виправдалися: вчені розвінчали популярний міф про газовану воду

Газована вода останніми роками набирає популярності як альтернатива солодкій газованій воді, що містить багато шкідливих речовин. Однак учені перевірили одну з її уявних переваг і з'ясували, що очікування і реальність кардинально відрізняються.

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За даними недавнього аналізу вчених, вживання газованої води може давати скромні метаболічні переваги, наприклад, покращувати поглинання глюкози в крові та метаболізм, але ці ефекти занадто малі, щоб вважати їх самостійним рішенням для зниження ваги. Хоча газована вода, що міститься в шипучій воді, може тимчасово придушити відчуття голоду і трохи збільшити швидкість травлення, залишається незрозумілим, як ці ефекти сприяють ефективному управлінню вагою, а довгострокові наслідки поки зовсім невідомі, пише News Medical.

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В аналізі, опублікованому в журналі BMJ Nutrition, Prevention & Health, вченими розглядався потенційний зв'язок між газованою водою і метаболізмом глюкози та проводилося порівняння з процесом гемодіалізу — медичною процедурою, що фільтрує кров у разі відмови нирок.

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Під час гемодіалізу кров стає лужною через вироблення вуглекислого газу (CO2), який перетворюється на бікарбонат (HCO3) в еритроцитах. Цей процес олужнення активує ферменти, які покращують засвоєння і використання глюкози. Автори припускають, що аналогічний механізм відбувається, коли CO2 з газованої води всмоктується через слизову оболонку шлунка, потенційно сприяючи поглинанню глюкози в крові.

Однак метаболічний вплив цього процесу мінімальний, як з'ясували дослідники. Клінічні спостереження під час гемодіалізу показали, що за чотиригодинний сеанс витрачалося всього близько 9,5 грамів глюкози — занадто мало, щоб розраховувати на зниження ваги. Автори підкреслюють, що збалансована дієта і регулярні фізичні вправи залишаються найбільш ефективними і стійкими підходами до управління вагою.

Крім того, потенційні побічні ефекти газованої води на шлунково-кишковий тракт, як-от здуття живота, газоутворення і загострення таких захворювань травної системи, як синдром подразненого кишківника або кислотний рефлюкс, нагадують про необхідність поміркованості під час її вживання. Професор Сумантра Рей, виконавчий директор Глобального інституту харчових продуктів, харчування та здоров'я NNEdPro, прокоментував аналіз, наголосивши, що хоча він ґрунтується на даних, що пов'язують газовану воду з метаболізмом глюкози, отримані результати не є достатньо надійними для обґрунтування будь-яких профілактичних або лікувальних рекомендацій.

Він додав, що потенційна користь має бути збалансована з ризиками, особливо для газованих напоїв, що містять такі добавки, як натрій або глюкоза. Важливо зазначити, що, хоча газована вода стала популярною альтернативою напоям з низьким вмістом калорій, її вплив на контроль ваги поки що теоретичний і потребує подальшого вивчення.

За даними дослідження Statista, проведеного 2021 року, понад 25% дорослих жителів США заявили, що щодня п'ють газовану воду, що пояснюється її передбачуваною користю для здоров'я й універсальністю як заміни газованої води з високим вмістом цукру. Незважаючи на популярність, експерти попереджають, що її використання як засобу для зниження ваги досі не підкріплено переконливими науковими даними.

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