В океані розкидані "сходинки" і акули використовують їх для переміщення: про що йдеться

Дослідники виявили, що природні особливості та нафтогазові структури впливають на переміщення китових акул у морському ландшафті.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й китових акул. Представників цього виду приваблюють природні підводні об'єкти, як-от підводні гори та каньйони, а також штучні об'єкти, як-от морські нафтогазові платформи, пише PHYS.org.

Нове дослідження, проведене вченими з Австралійського інституту морських наук та Університету Західної Австралії, показало, що ці природні та штучні об'єкти слугують міграційними "сходинками" для китових акул і використовуються ними для годування. Ці структури, як показує дослідження, також збільшують доступність здобичі.

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За словами провідного автора дослідження Бена Д'Антоніо, у своїй роботі вони з колегами проаналізували дані супутникового стеження за 78 китовими акулами, поміченими протягом 14 років на рифі Нінгалу і в затоці Шарк біля узбережжя Західної Австралії.

Під час аналізу вчені склали кату переміщення китових акул східною частиною Індійського океану і північно-західного шельфу. В останньому, зокрема, розташована низка нафтогазових платформ і пов'язаної з ними інфраструктури.

Відомо, що китові акули мігрують на величезні відстані, і тепер ми знаємо, що вони використовують підводні вершини й морські гори як трампліни в цих подорожах. Автори дослідження дійшли висновку, що ці підводні "сходинки" привертають увагу тварин, оскільки течії, що обтікають ці об'єкти, допомагають акулам підвищити доступність їжі, такої як планктон.

За словами Д'Антоніо, акули використовують як штучні, так і природні структури. Цікаво, що підводні гори та вершини можуть займати величезні площі до десятків кілометрів у поперечнику, тоді як нафтові та газові платформи порівняно невеликі, проте вчені виявили, що вони забезпечують схожий рівень доступності видобутку. Наприклад, є дані про те, що планктон приваблюється штучним освітленням на платформах.

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати можуть мати значення для виведення з експлуатації нафтових і газових платформ. Передбачається, що демонтаж цих штучних структур в океані може порушити міграційні шляхи, що зв'язують важливі місця проживання китових акул.

Усе ще необхідно зрозуміти деталі взаємовідносин між китовими акулами та окремими нафтовими й газовими платформами, наприклад, як часто і як довго вони їх відвідують. Команда також вважає, що існують ризики, пов'язані з нафтовими та газовими платформами в океані: статистика свідчить, що в регіонах їхнього розміщення збільшується ризик зіткнення із суднами обслуговування. Ще одна загроза походить від впливу забруднювальних речовин від скидів і розливів.

На жаль, є записи про фатальні взаємодії між китовими акулами та суднами, і значна частина популяції китових акул на рифі Нінгалу має шрами, приписувані зіткненням із суднами.

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