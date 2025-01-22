В океане разбросаны "ступени" и акулы используют их для перемещения: о чем идет речь

Исследователи обнаружили, что природные особенности и нефтегазовые структуры влияют на перемещение китовых акул в морском ландшафте.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и являются домом для невероятного количества видов, в том числе и китовых акул. Представителей этого вида привлекают естественные подводные объекты, такие как подводные горы и каньоны, а также искусственные объекты, такие как морские нефтегазовые платформы, пишет PHYS.org.

Новое исследование, проведенное учеными из Австралийского института морских наук и Университета Западной Австралии, показало, что эти естественные и искусственные объекты служат миграционными "ступенями" для китовых акул и используются ими для кормления. Эти структуры, как показывает исследование, также увеличивают доступность добычи.

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По словам ведущего автора исследования Бена Д'Антонио, в своей работе они с коллегами проанализировали данные спутникового слежения за 78 китовыми акулами, помеченными в течение 14 лет на рифе Нингалу и в заливе Шарк у побережья Западной Австралии.

В ходе анализа ученые составили кату перемещения китовых акул по восточной части Индийского океана и северо-западного шельфа. В последнем, в частности, находится ряд нефтегазовых платформ и связанной с ними инфраструктуры.

Известно, что китовые акулы мигрируют на огромные расстояния и теперь мы знаем, что они используют подводные вершины и морские горы в качестве трамплинов в этих путешествиях. Авторы исследования пришли к выводу, что эти подводные "ступени" привлекают внимание животных, так как течения, обтекающие эти объекты, помогают акулам повысить доступность пищи, такой как планктон.

По словам Д'Антонио, акулы используют как искусственные, так и естественные структуры. Любопытно, что подводные горы и вершины могут занимать огромные площади до десятков километров в поперечнике, тогда как нефтяные и газовые платформы сравнительно невелики, однако ученые обнаружили, что они обеспечивают схожий уровень доступности добычи. Например, есть данные о том, что планктон привлекается искусственным освещением на платформах.

Авторы исследования считают, что полученные ими результаты могут иметь значение для вывода из эксплуатации нефтяных и газовых платформ. Предполагается, что демонтаж этих искусственных структур в океане может нарушить миграционные пути, связывающие важные места обитания китовых акул.

Все еще необходимо понять детали взаимоотношений между китовыми акулами и отдельными нефтяными и газовыми платформами, например, как часто и как долго они их посещают. Команда также считает, что существуют риски, связанные с нефтяными и газовыми платформами в океане: статистика показывает, что в регионах их размещения увеличивается риск столкновения с судами обслуживания. Еще одна угроза исходит от воздействия загрязняющих веществ от сбросов и разливов.

К сожалению, имеются записи о фатальных взаимодействиях между китовыми акулами и судами, и значительная часть популяции китовых акул на рифе Нингалу имеет шрамы, приписываемые столкновениям с судами.

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