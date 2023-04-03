Меняют линзы. Ученые обнаружили, что позволяет китовым акулам видеть на рекордной глубине

Эти удивительные существа способны не только преодолевать огромные расстояния и нырять на рекордные глубины, они также обладают уникальной способностью видеть в кромешной тьме.

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В глубинах океана скрывается множество невероятных животных, которые обладают удивительными способностями. К ним относятся и китовые акулы (Rhincodon typus), которые сумели побить сразу несколько рекордов, пишет Forbes.

Во-первых, известно, что представители этого вида способны преодолевать огромные расстояния в поисках планктона и другой мелкой добычи, которая составляет основу их рациона. Во-вторых, у китовых акул один из самых длинных вертикальных диапазонов среди всех морских существ. Простыми словами, они способны как плавать на поверхности океана, так и спускаться в его самые глубокие части.

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Долго время секретом оставалось то, как китовые акулы ориентируются на глубине, ведь зрение играет решающую роль в поисках пищи. Изначально ученые полагали, что их глубоководные погружения связаны со спариванием, однако затем ученые предположили, что на самом деле акулы опускаются глубоко в океан в поисках пищи. Так или иначе, главный вопрос оставался открытым — видят ли они на глубине и если да, то как им это удается.

Основная проблема заключается в том, что во время погружений глаза китовых акул должны были бы испытывать чрезвычайное напряжение. В новом исследовании ученые обнаружили, что сохранять зрение на поверхности и в глубинах этому виду позволяет генетическая мутация.

По сути, эта мутация делает пигмент сетчатки китовых акул более чувствительным к изменениям температуры воды, что позволяет им расставлять приоритеты для разных частей своего зрения в зависимости от глубины погружения. Например, в холодном глубоком море они активируют мутацию, что позволяет им видеть на глубине, а возвращаясь ближе к поверхности в более теплую воду, акулы деактивируют эту способность, чтобы вновь видеть весь спектр цветов вместо только синего.

Любопытно, что данная генетическая мутация китовых акул чрезвычайно напоминает ту, что вызывает куриную слепоту у людей, разрушая пигменты в нашей сетчатке. У людей эта мутация приводит к неспособности ясно видеть ночью или в условиях плохой освещенности.

Исследователи обнаружили, что светочувствительный пигмент в сетчатке под названием родопсин, позволяет китовым акулам уверенно чувствовать себя в глубокой холодной части океана. В яркой среде эти пигменты не особенно полезны, однако в тусклом, они позволяют множеству позвоночных обнаруживать свет, например. Однако пигменты в глазах китовых акул были специально откалиброваны, чтобы видеть лишь синий цвет, который, по сути, является единственным в глубоком синем море.

Отметим, что китовые акулы, на самом деле не единственные, кто обладает подобными пигментами в глазах. Предыдущие исследования показали, что подобная мутация также встречается у кошачьих акул (Scyliorhinus torazame). Правда, если небольшое "но", кошачьи акулы обитают исключительно на морском дне у берегов Японии, Кореи, Филиппин и Китая.

Чтобы разгадать тайну зрения китовых акул биолог-эволюционист из Национального института генетики с коллегами изучили глаза полосатой акулы (Stegostoma tigrinum), которая считается близким родственником китовой. Известно, что этот вид предпочитает ночной образ жизни, однако их вертикальный диапазон намного меньше чем у китовых акул.

Доктор Сигехиро Кураку и его команда сравнили геном акул-зебр с китовыми акулами и обнаружили, что у последних в ДНК были два участка, известные как 94 и 178, где белок родопсин был изменен из-за мутации, изменившей его аминокислотный состав. Именно это изменение и позволило китовым акулам развить соль универсальное зрение, которое одинаково эффективно как на поверхности, так и в темных глубинах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему белым акулам ни за что не удастся выжить в неволе.