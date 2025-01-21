Слова, що допомагають їсти менше: вчені дізналися ефект маркування продуктів на їх споживання

На етикетках багатьох продуктів часом міститься найважливіша інформація, якою користуються покупці під час їхнього вибору. Однак нещодавно вчені з'ясували, що вона також може допомагати нам споживати менше калорій за певних умов.

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Нещодавній систематичний огляд дав вченим уявлення про потенційний вплив маркування калорійності на вибір і споживання продуктів харчування та напоїв. Результати дослідження свідчать про те, що маркування при широкому впровадженні може призвести до помірного зниження споживання калорій і купівельної поведінки. Однак, хоча їжа продемонструвала позитивні тенденції, алкоголь виявився не таким простим у вивченні, пише News Medical.

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У новому огляді, опублікованому в Cochrane Database of Systematic Reviews і проведеному за участю Гарета Голландса, головного наукового співробітника відділу синтезу доказів і поведінкових наук Університетського коледжу Лондона, наголошується на необхідності проведення додаткових робіт для повного розуміння довгострокового впливу маркування, особливо на алкогольні напої, дані щодо яких залишаються мізерними. У ньому розглядалися зростаючі глобальні проблеми охорони здоров'я, пов'язані з неправильним харчуванням, яке є основною причиною ожиріння і неінфекційних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і рак.

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Ці захворювання щорічно призводять до мільйонів смертей, особливо серед неблагополучних верств населення, і лягають важким тягарем на системи охорони здоров'я. Хоча багато людей висловлюють бажання дотримуватися більш здорових звичок харчування, зовнішні чинники навколишнього середовища часто перешкоджають їхнім зусиллям. Маркування калорій, що включає обов'язкову інформацію про харчування на упаковках продуктів і в меню, було запропоновано як один з інструментів для заохочення більш здорового вибору в харчуванні. Хоча воно стає дедалі поширенішим, маркування алкоголю залишається рідкісним, незважаючи на зростаючу пропаганду про його важливість.

Для оцінки ефективності маркування калорійності в огляді було проаналізовано 25 досліджень, включно з 18 рандомізованими контрольованими випробуваннями (РКД), за участю від дітей до дорослих. Ці дослідження в основному були присвячені вивченню впливу чітко видимої інформації про калорії на продуктах харчування та безалкогольних напоях. Результати показали, що маркування калорійності незначною мірою знижує кількість обраних і споживаних калорій.

Дані з високим ступенем достовірності, отримані під час 16 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) за участю майже 10 000 осіб, засвідчили, що маркування калорійності призвело до зниження споживання продуктів харчування і безалкогольних напоїв у середньому на 11 ккал за один прийом їжі. Шість нерандомізованих досліджень, проведених здебільшого у США, повідомили про скорочення від 14 до 73 ккал на операцію, і аналогічні результати були отримані у Великій Британії.

Щодо споживання продуктів харчування було виявлено середнє зниження на 35 ккал за один прийом їжі (близько 5,9%), хоча якість доказів була нижчою через обмеженість досліджень та їхню короткостроковість. Вплив маркування калорійності виявився однаковим у реальних умовах, таких як ресторани, кафетерії та супермаркети, хоча лабораторні дослідження та учасники з вищим соціально-економічним статусом показали дещо більший ефект.

При цьому дослідження не виявили значного впливу маркування на вибір алкогольних напоїв, а ступінь достовірності доказів його ефективності на нього було оцінено як дуже низький. Крім того, не було виявлено досліджень, у яких вивчали вплив маркування калорій на фактичне споживання алкоголю. У підсумковому огляді було зроблено висновок, що воно пов'язане зі скромним, але потенційно значущим скороченням вибору і споживання калорій.

Зокрема, маркування калорійності призвело до скорочення кількості обраних калорій на 1,8% і спожитих калорій на 5,9%. Однак ефективність втручання варіюється залежно від умов і демографічних характеристик учасників, а дані про його вплив у районах із високим рівнем депривації обмежені.

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