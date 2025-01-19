Небезпека не обмежується червоним: яких популярних харчових барвників варто уникати

Нещодавня заборона популярного червоного барвника номер 3 підняла цілу низку запитань і відомих фактів про їхню шкоду. Крім нього, в наш раціон потрапляє ціла низка не найкорисніших харчових барвників, про які варто знати, читаючи склад продуктів.

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) оголосило про заборону синтетичного харчового червоного барвника номер 3 через його зв'язок із раком у лабораторних тварин. Закон 1990 року забороняє дозволяти харчові добавки, які, як з'ясувалося, викликають рак, що і спонукало FDA піти на цей крок. Однак крім цього небезпечного барвника існують й інші, які можуть виявитися настільки ж шкідливими. Саме про них вирішили розповісти лікарі, пише NPR.

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У виробників продуктів харчування є час до січня 2027 року, щоб відмовитися від барвника, який використовується в широкому спектрі продуктів, включно з цукерками, сумішами для тортів і ліками. Однак групи споживачів попереджають, що компанії можуть замінити його на червоний барвник номер 40 — інший синтетичний барвник, пов'язаний з поведінковими проблемами у дітей.

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Червоний колір тепер поза законом: популярний харчовий барвник заборонили у США

Червоний номер 3 був заборонений у косметиці ще з 1990 року, тому його подальше використання в продуктах харчування і ліках є спірним питанням. У Каліфорнії вже ухвалено закони, що забороняють використання кількох синтетичних барвників, зокрема червоного номер 40, у шкільному харчуванні. Аналогічним чином, Європейський союз вимагає наклеювати попереджувальні етикетки на продукти, що містять певні барвники, попереджаючи, що вони можуть вплинути на увагу і рівень активності дітей.

Червоний номер 3 широко використовується у виробництві: екологічна робоча група виявила його в більш ніж 3 000 продуктів, що продаються в одних лише США. Серед них такі перероблені продукти, як фруктові коктейлі та ароматизовані молочні суміші, а також деякі ліки. Хоча деякі компанії намагаються замінити синтетичні барвники натуральними альтернативами, як-от буряк, спіруліна або такі спеції, як куркума і паприка, прогрес у цьому питанні неоднаковий. Зокрема, коли компанія Kraft прибрала синтетичні барвники зі своїх макаронних виробів і сиру, вона звернулася до таких натуральних джерел барвників.

Інші синтетичні барвники також викликають тривогу. Наприклад, жовтий номер 5 був пов'язаний із дратівливістю, занепокоєнням і навіть депресією у деяких дітей, згідно з роботою, опублікованою в журналі The Journal of Pediatrics, а дослідження на тваринах показали, що деякі барвники можуть погіршувати пам'ять і здатність до навчання. Незважаючи на ці дані, FDA не заборонило інші синтетичні барвники, хоча групи захисту прав споживачів продовжують домагатися попереджувальних написів на продуктах з їхнім вмістом.

Експерти закликають батьків обмежити споживання синтетичних барвників дітьми, але також радять не реагувати на випадковий вплив, наприклад, на вечірках з нагоди дня народження. Доктор Дженніфер Ву Байдел, педіатр зі Стенфордського університету, радить зосередитися на збалансованій дієті, багатій на фрукти, овочі, цільні злаки і пісні білки, уникаючи при цьому солодких і оброблених продуктів.

Оскільки синтетичні барвники часто зустрічаються в ультраперероблених закусках і напоях, скорочення їх присутності в раціоні дітей також може допомогти обмежити споживання цукру, а це давня рекомендація Американської академії педіатрії.

Деякі країни обмежують синтетичні барвники суворіше, ніж США. Наприклад, кілька європейських країн заборонили або жорстко регулюють певні барвники, роблячи акцент на безпеці споживачів. Нещодавній крок FDA щодо поступової відмови від Червоного номер 3 відповідає зростаючому глобальному та внутрішньому контролю за харчовими добавками, але залишаються питання щодо безпеки інших синтетичних барвників, які все ще присутні на ринку.

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