Опасность не ограничивается красным: какие популярные пищевые красители стоит избегать

Недавний запрет популярного красного красителя номер 3 поднял целый ряд вопросов и известных фактов об их вреде. Помимо него, в наш рацион попадает целый ряд не самых полезных пищевых красителей, о которых стоит знать, читая состав продуктов.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о запрете синтетического пищевого красного красителя номер 3 из-за его связи с раком у лабораторных животных. Закон 1990 года запрещает разрешать пищевые добавки, которые, как выяснилось, вызывают рак, что и побудило FDA пойти на этот шаг. Однако помимо этого опасного красителя существуют и другие, которые могут оказаться настолько же вредными. Именно о них решили рассказать врачи, пишет NPR.

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У производителей продуктов питания есть время до января 2027 года, чтобы отказаться от красителя, который используется в широком спектре продуктов, включая конфеты, смеси для тортов и лекарства. Однако группы потребителей предупреждают, что компании могут заменить его на красный краситель номер 40 — другой синтетический краситель, связанный с поведенческими проблемами у детей.

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Красный цвет теперь вне закона: популярный пищевой краситель запретили в США

Красный номер 3 был запрещен в косметике еще с 1990 года, поэтому его дальнейшее использование в продуктах питания и лекарствах является спорным вопросом. В Калифорнии уже приняты законы, запрещающие использование нескольких синтетических красителей, в том числе красного номер 40, в школьном питании. Аналогичным образом, Европейский союз требует наклеивать предупреждающие этикетки на продукты, содержащие определенные красители, предупреждая, что они могут повлиять на внимание и уровень активности детей.

Красный номер 3 широко используется в производстве: экологическая рабочая группа обнаружила его в более чем 3 000 продуктов, продаваемых в одних лишь США. Среди них такие переработанные продукты, как фруктовые коктейли и ароматизированные молочные смеси, а также некоторые лекарства. Хотя некоторые компании стараются заменить синтетические красители натуральными альтернативами, например свеклой, спирулиной или такими специями, как куркума и паприка, прогресс в этом вопросе неодинаков. В частности, когда компания Kraft убрала синтетические красители из своих макаронных изделий и сыра, она обратилась к таким натуральным источникам красителей.

Другие синтетические красители также вызывают тревогу. Например, желтый номер 5 был связан с раздражительностью, беспокойством и даже депрессией у некоторых детей, согласно работе, опубликованной в журнале The Journal of Pediatrics, а исследования на животных показали, что некоторые красители могут ухудшать память и способность к обучению. Несмотря на эти данные, FDA не запретило другие синтетические красители, хотя группы защиты прав потребителей продолжают добиваться предупреждающих надписей на продуктах с их содержанием.

Эксперты призывают родителей ограничить потребление синтетических красителей детьми, но также советуют не реагировать на случайное воздействие, например, на вечеринках по случаю дня рождения. Доктор Дженнифер Ву Байдел, педиатр из Стэнфордского университета, советует сосредоточиться на сбалансированной диете, богатой фруктами, овощами, цельными злаками и постными белками, избегая при этом сладких и обработанных продуктов.

Поскольку синтетические красители часто встречаются в ультрапереработанных закусках и напитках, сокращение их присутствия в рационе детей также может помочь ограничить потребление сахара, а это давняя рекомендация Американской академии педиатрии.

Некоторые страны ограничивают синтетические красители строже, чем США. Например, несколько европейских стран запретили или жестко регулируют определенные красители, делая акцент на безопасности потребителей. Недавний шаг FDA по постепенному отказу от Красного номер 3 соответствует растущему глобальному и внутреннему контролю за пищевыми добавками, но остаются вопросы о безопасности других синтетических красителей, которые все еще присутствуют на рынке.

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