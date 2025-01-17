Дешевле или дороже? Чего ждать от цен на продукты в 2025 году
По сообщению Госстата, за 2024 год инфляция в Украине стремительно выросла. Опрошенные Фокусом эксперты оценили перспективы для граждан и предоставили прогнозы относительно потребительской корзины.
Годовая инфляция в Украине в течение прошлого года выросла на 12%, в частности в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, а вот на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы. Поэтому, что будет с ценами дальше, если глобальные факторы никуда не денутся?
Инфляция в Украине: о чем свидетельствуют данные Нацбанка
Как отмечают в НБУ, инфляционное давление сохраняется повышенным. "В течение последних месяцев потребительская инфляция ускорялась — до 11,2% г/г в ноябре, усилилось и фундаментальное инфляционное давление (до 9,3% г/г). Такие тенденции обусловлены сокращением предложения отдельной продовольственной продукции, дальнейшим ростом производственных затрат и эффектами ослабления обменного курса в предыдущие периоды", — говорят в НБУ.
Между тем директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отметил, что фактический уровень инфляции в 12% за 2024 год был выше, чем прогноз НБУ в 8,5%: "Именно поэтому, регулятор вместо дальнейшего снижения учетной ставки, наоборот ее поднял до 13,5% в конце прошлого года".
Фактический уровень инфляции в 12% за 2024 год был выше, чем прогноз НБУ в 8,5%
В комментарии Фокусу эксперт напомнил, хотя в первой половине 2024 года индекс инфляции и демонстрировал замедление на фоне относительно стабильной ситуации на валютном рынке и определенной нормализации энергоснабжения для промышленных предприятий, с июня темп инфляции начал ускоряться, что в значительной степени было вызвано повышением регулируемых тарифов на электроэнергию.
Поэтому по его прогнозу, учитывая данные Нацбанка Украины, инфляция продолжит свой рост и в 2025 году. Особенно это будет ощущаться в течение первых месяцев,
"Потом начнет снижаться, если не произойдет каких-то экономических потрясений. На данный момент, есть надежда, что инфляция по итогам этого года не превысит 10%. И она точно еще не приблизится к целевому уровню около 5%", — добавил Дмитрий Чурин.
Как изменились цены на товары и услуги в 2024 году
Главным драйвером роста цен в прошлом году стала продуктовая корзина украинцев. По итогам 2024-го, согласно данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки 2024 года в Украине повысились на 14,1% — только за декабрь стоимость товаров в этих категориях подскочила на 1,8%. В лидерах роста — овощи (+48,3%). К ним добавились и молочные продукты: масло подорожало на 33,9%, молоко — на 18,8%, а сыр прибавил в цене 16,2%.
Тарифы жилищно-коммунальные услуг также выросли (на 18,9% за год
Тарифы жилищно-коммунальные услуг также выросли (на 18,9% за год, а за декабрь — на 0,1%).
Стали дороже для украинцев и услуги, связанные со здравоохранением (13,2%, а за декабрь — на 1,6%). Образование подорожало на 12,0% (за декабрь повысились на 0,1%). А вот одежда и обувь подешевели на 4,3% (за декабрь — на 3,9%).
Как менялся индекс цен в 2024 году
|Период
|Индекс цен
|январь
|100,4
|февраль
|100,3
|март
|100,5
|апрель
|100,2
|май
|100,6
|июнь
|102,2
|июль
|100
|август
|100,6
|сентябрь
|101,5
|октябрь
|101,8
|ноябрь
|101,9
|декабрь
|101,4
|всего за 2024 год
|112
Источник: Госстат
Итак, за 2024 год индекс потребительских цен достиг +12%. В то же время эксперты не считают, что официальные данные ведомства отражают точные изменения среднего чека украинцев.
"Госстат может считать инфляцию только по текущей структуре индекса потребительских цен, которая на мой взгляд, в условиях широкомасштабной войны не отражает состояние потребительской корзины граждан. Кстати, падение цен одежды и обуви по результатам года об этом красноречиво свидетельствуют", — пояснил Фокусу аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.
5 основных причин: что мешает замедлению инфляции
Безусловным фактором давления на цены эксперты называют подорожание электроэнергии для бизнеса и бытовых пользователей на 63,6% в июне 2024-го.
"Очень много цен и услуг было пересмотрено из-за этого фактора, а также из-за блэкаутов летом, соответственно и необходимости поддерживать энергонезависимость бизнеса", — пояснил, в частности Андрей Шевчишин.
Безусловным фактором давления на цены эксперты называют подорожание электроэнергии для бизнеса и бытовых пользователей на 63,6% в июне 2024 года
Поэтому в пятерку основных факторов инфляции-2024 экономисты отнесли следующие:
- засуха и низкий урожай овощей, фруктов и зерна;
- повышение цен и дефицит электроэнергии;
- девальвация гривны;
- рост стоимости сырья;
- кадровый голод и повышение зарплат.
В январе же 2025-го, по прогнозам экспертов, на рост цен повлияет еще один фактор — налоговый. Напомним о налогах для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), увеличении военного сбора на зарплаты и в общем, обо всех налоговых изменениях Фокус подробно писал ранее.Важно
Цены на товары и услуги в январе вверх подтолкнет и стоимость топлива, ведь к акцизам на бензин, дизель и автогаз добавился рост стоимости нефти. Также следует ожидать роста цен на сигареты, сотовую связь и страхование.
Поэтому, учитывая ситуацию в конце 2024 года, цены 2025-го украинцев будут удивлять не меньше.
"В 2025 году ожидаю инфляцию на уровне 8,7%. При этом среднегодовая составит 13%. Между тем, благодаря возвращению к нормальному урожаю, тенденция изменится, и во второй половине года инфляция существенно замедлится", — отметил в комментарии Фокусу Андрей Шевчишин.
Существенное влияние на цены будет оказывать и курсовой фактор, ведь в этом году прогнозируется девальвация до 45 грн за доллар, о чем не так давно писал Фокус. Собственно, курсовой фактор уже сыграл свою роль и в инфляции 2024 года. Производственные расходы компаний будут расти, что будет закладываться в цены для потребителей.
"Цены на непродовольственные товары ускорили рост, прежде всего под влиянием курсового фактора. Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь. Несколько быстрее дорожали финансовые услуги и услуги связи, образования, культуры и отдыха, ресторанов и гостиниц, личного ухода, учитывая увеличение производственных затрат", — отметили аналитики НБУ в последнем "Макроэкономическом и монетарном обзоре".