По сообщению Госстата, за 2024 год инфляция в Украине стремительно выросла. Опрошенные Фокусом эксперты оценили перспективы для граждан и предоставили прогнозы относительно потребительской корзины.

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Годовая инфляция в Украине в течение прошлого года выросла на 12%, в частности в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, а вот на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы. Поэтому, что будет с ценами дальше, если глобальные факторы никуда не денутся?

Инфляция в Украине: о чем свидетельствуют данные Нацбанка

Как отмечают в НБУ, инфляционное давление сохраняется повышенным. "В течение последних месяцев потребительская инфляция ускорялась — до 11,2% г/г в ноябре, усилилось и фундаментальное инфляционное давление (до 9,3% г/г). Такие тенденции обусловлены сокращением предложения отдельной продовольственной продукции, дальнейшим ростом производственных затрат и эффектами ослабления обменного курса в предыдущие периоды", — говорят в НБУ.

Цены на продукты в январе — прогнозы по потребительской корзине Фото: УНИАН

Между тем директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отметил, что фактический уровень инфляции в 12% за 2024 год был выше, чем прогноз НБУ в 8,5%: "Именно поэтому, регулятор вместо дальнейшего снижения учетной ставки, наоборот ее поднял до 13,5% в конце прошлого года".

Фактический уровень инфляции в 12% за 2024 год был выше, чем прогноз НБУ в 8,5%

В комментарии Фокусу эксперт напомнил, хотя в первой половине 2024 года индекс инфляции и демонстрировал замедление на фоне относительно стабильной ситуации на валютном рынке и определенной нормализации энергоснабжения для промышленных предприятий, с июня темп инфляции начал ускоряться, что в значительной степени было вызвано повышением регулируемых тарифов на электроэнергию.

Поэтому по его прогнозу, учитывая данные Нацбанка Украины, инфляция продолжит свой рост и в 2025 году. Особенно это будет ощущаться в течение первых месяцев,

"Потом начнет снижаться, если не произойдет каких-то экономических потрясений. На данный момент, есть надежда, что инфляция по итогам этого года не превысит 10%. И она точно еще не приблизится к целевому уровню около 5%", — добавил Дмитрий Чурин.

В 2024 году цены на продукты питания в Украине повысились на 14,1% в 2024 году Фото: Фото: Gettyimages

Как изменились цены на товары и услуги в 2024 году

Главным драйвером роста цен в прошлом году стала продуктовая корзина украинцев. По итогам 2024-го, согласно данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки 2024 года в Украине повысились на 14,1% — только за декабрь стоимость товаров в этих категориях подскочила на 1,8%. В лидерах роста — овощи (+48,3%). К ним добавились и молочные продукты: масло подорожало на 33,9%, молоко — на 18,8%, а сыр прибавил в цене 16,2%.

Тарифы жилищно-коммунальные услуг также выросли (на 18,9% за год

Тарифы жилищно-коммунальные услуг также выросли (на 18,9% за год, а за декабрь — на 0,1%).

Стали дороже для украинцев и услуги, связанные со здравоохранением (13,2%, а за декабрь — на 1,6%). Образование подорожало на 12,0% (за декабрь повысились на 0,1%). А вот одежда и обувь подешевели на 4,3% (за декабрь — на 3,9%).

Как менялся индекс цен в 2024 году

Период Индекс цен январь 100,4 февраль 100,3 март 100,5 апрель 100,2 май 100,6 июнь 102,2 июль 100 август 100,6 сентябрь 101,5 октябрь 101,8 ноябрь 101,9 декабрь 101,4 всего за 2024 год 112

Источник: Госстат

Итак, за 2024 год индекс потребительских цен достиг +12%. В то же время эксперты не считают, что официальные данные ведомства отражают точные изменения среднего чека украинцев.

"Госстат может считать инфляцию только по текущей структуре индекса потребительских цен, которая на мой взгляд, в условиях широкомасштабной войны не отражает состояние потребительской корзины граждан. Кстати, падение цен одежды и обуви по результатам года об этом красноречиво свидетельствуют", — пояснил Фокусу аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Только за декабрь 2024-го стоимость продуктов питания подскочила на 1,8% Фото: УНИАН

5 основных причин: что мешает замедлению инфляции

Безусловным фактором давления на цены эксперты называют подорожание электроэнергии для бизнеса и бытовых пользователей на 63,6% в июне 2024-го.

"Очень много цен и услуг было пересмотрено из-за этого фактора, а также из-за блэкаутов летом, соответственно и необходимости поддерживать энергонезависимость бизнеса", — пояснил, в частности Андрей Шевчишин.

Безусловным фактором давления на цены эксперты называют подорожание электроэнергии для бизнеса и бытовых пользователей на 63,6% в июне 2024 года

Поэтому в пятерку основных факторов инфляции-2024 экономисты отнесли следующие:

засуха и низкий урожай овощей, фруктов и зерна;

повышение цен и дефицит электроэнергии;

девальвация гривны;

рост стоимости сырья;

кадровый голод и повышение зарплат.

В январе же 2025-го, по прогнозам экспертов, на рост цен повлияет еще один фактор — налоговый. Напомним о налогах для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), увеличении военного сбора на зарплаты и в общем, обо всех налоговых изменениях Фокус подробно писал ранее.

Важно

Год новых вызовов: курс доллара, инфляция, ВВП и деньги для Украины в 2025 году

Цены на товары и услуги в январе вверх подтолкнет и стоимость топлива, ведь к акцизам на бензин, дизель и автогаз добавился рост стоимости нефти. Также следует ожидать роста цен на сигареты, сотовую связь и страхование.

Поэтому, учитывая ситуацию в конце 2024 года, цены 2025-го украинцев будут удивлять не меньше.

"В 2025 году ожидаю инфляцию на уровне 8,7%. При этом среднегодовая составит 13%. Между тем, благодаря возвращению к нормальному урожаю, тенденция изменится, и во второй половине года инфляция существенно замедлится", — отметил в комментарии Фокусу Андрей Шевчишин.

Стали дороже для украинцев и услуги, связанные со здравоохранением

Существенное влияние на цены будет оказывать и курсовой фактор, ведь в этом году прогнозируется девальвация до 45 грн за доллар, о чем не так давно писал Фокус. Собственно, курсовой фактор уже сыграл свою роль и в инфляции 2024 года. Производственные расходы компаний будут расти, что будет закладываться в цены для потребителей.

"Цены на непродовольственные товары ускорили рост, прежде всего под влиянием курсового фактора. Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь. Несколько быстрее дорожали финансовые услуги и услуги связи, образования, культуры и отдыха, ресторанов и гостиниц, личного ухода, учитывая увеличение производственных затрат", — отметили аналитики НБУ в последнем "Макроэкономическом и монетарном обзоре".