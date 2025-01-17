За повідомленням Держстату, за 2024 рік інфляція в Україні стрімко зросла. Опитані Фокусом експерти оцінили перспективи для громадян та надали прогнози щодо споживчого кошика.

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Річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, а от на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори. Тож, що буде з цінами далі, якщо глобальні фактори нікуди не подінуться?

Інфляція в Україні: про що свідчать дані Нацбанку

Як зазначають в НБУ, інфляційний тиск зберігається підвищеним. "Упродовж останніх місяців споживча інфляція пришвидшувалася — до 11,2% р/р у листопаді, посилився й фундаментальний інфляційний тиск (до 9,3% р/р). Такі тенденції зумовлювалися скороченням пропозиції окремої продовольчої продукції, подальшим зростанням виробничих витрат ефектами послаблення обмінного курсу в попередні періоди", — кажуть в НБУ.

Ціни на продукти у січні - прогнози щодо споживчого кошику Фото: УНІАН

Тим часом директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін зауважив, що фактичний рівень інфляції в 12% за 2024 рік був вищий, ніж прогноз НБУ в 8,5%: "Саме тому, регулятор замість подальшого зниження облікової ставки, навпаки її підняв до 13,5% в кінці минулого року".

Фактичний рівень інфляції в 12% за 2024 рік був вищий, ніж прогноз НБУ в 8,5%

У коментарі Фокусу експерт нагадав, хоча у першій половині 2024 року індекс інфляції і демонстрував сповільнення на фоні відносно стабільної ситуації на валютному ринку та певній нормалізації енергопостачання для промислових підприємств, від червня темп інфляції почав прискорюватися, що значною мірою було спричинено підвищенням регульованих тарифів на електроенергію.

Тож за його прогнозом, із огляду на дані Нацбанку України, інфляція продовжить своє зростання і 2025 року. Особливо це відчуватиметься протягом перших місяців,

"Потім почне знижуватися, якщо не відбудеться якихось економічних потрясінь. На цей момент, є сподівання, що інфляція за підсумками цього року не перевищить 10%. Та вона точно ще не наблизиться до цільового рівня біля 5%", — додав Дмитро Чурін.

В 2024 році ціни на продукти харчування в Україні підвищилися на 14,1% Фото: Фото: Gettyimages

Як змінилися ціни на товари та послуги у 2024 році

Головним драйвером зростання цін минулого року став продуктовий кошик українців. За підсумками 2024-го, відповідно до даних Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої 2024 року в Україні підвищилися на 14,1% — лише за грудень вартість товарів у цих категоріях підскочила на 1,8%. В лідерах зростання — овочі (+48,3%). До них додалися і молочні продукти: масло здорожчало на 33,9%, молоко — на 18,8%, а сир додав в ціні 16,2%.

Тарифи житлово-комунальні послуг також зросли (на 18,9% за рік

Тарифи житлово-комунальних послуг також зросли (на 18,9% за рік, а за грудень — на 0,1%).

Стали дорожчими для українців і послуги, пов'язані з охороною здоров'я (13,2%, а за грудень — на 1,6%). Освіта подорожчала на 12,0% (за грудень підвищилися на 0,1%). А ось одяг та взуття подешевшали на 4,3% (за грудень — на 3,9%).

Як змінювався індекс цін в 2024 році

Період Індекс цін січень 100,4 лютий 100,3 березень 100,5 квітень 100,2 травень 100,6 червень 102,2 липень 100,0 серпень 100,6 вересень 101,5 жовтень 101,8 листопад 101,9 грудень 1014 усього за 2024 рік 112,0

Джерело: Держстат

Отже, за 2024 рік індекс споживчих цін сягнув +12%. Водночас експерти не вважають, що офіційні дані відомства відображають точні зміни середнього чеку українців.

"Держстат може рахувати інфляцію лише за поточною структурою індексу споживчих цін, яка на мій погляд, в умовах широкомасштабної війни не відображає стан споживчого кошику громадян. До речі, падіння цін одягу та взуття за результатами року про це красномовно свідчать", — пояснив Фокусу аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Лише за грудень 2024-го вартість продуктів харчування підскочила на 1,8% Фото: УНІАН

5 основних причин: що заважає уповільненню інфляції

Безумовним фактором тиску на ціни експерти називають здорожчання електроенергії для бізнесу та побутових користувачів на 63,6% в червні 2024-го.

"Дуже багато цін й послуг було переглянуто через цей фактор, а також через блекаути влітку, відповідно і необхідність підтримування енергонезалежності бізнесу", — пояснив, зокрема Андрій Шевчишин.

Безумовним фактором тиску на ціни експерти називають здорожчання електроенергії для бізнесу та побутових користувачів на 63,6% в червні 2024 року

Тож до п’ятірки основних чинників інфляції-2024 економісти віднесли наступні:

посуха й низький врожай овочів, фруктів та збіжжя;

підвищення цін та дефіцит електроенергії;

девальвація гривні;

зростання вартості сировини;

кадровий голод і підвищення зарплат.

У січні ж 2025-го, за прогнозами експертів, на зростання цін вплине ще один фактор — податковий. Нагадаємо про податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП), збільшення військового збору на зарплати і загалом, про всі податкові зміни Фокус детально писав раніше.

Важливо

Рік нових викликів: курс долара, інфляція, ВВП та гроші для України в 2025 році

Ціни на товари та послуги у січні догори підштовхне і вартість палива, адже до акцизів на бензин, дизель і автогаз додалося зростання вартості нафти. Також слід очікувати зростання цін на цигарки, сотовий зв’язок і страхування.

Тому, із огляду на ситуацію наприкінці 2024 року, ціни 2025-го українців дивуватимуть не менше.

"2025 року очікую інфляцію на рівні 8,7%. При цьому середньорічна становитиме 13%. Між тим, завдяки поверненню до нормального врожаю, тенденція зміниться, і у другій половині року інфляція суттєво сповільниться", — зазначив у коментарі Фокусу Андрій Шевчишин.

Стали дорожчими для українців і послуги, пов'язані з охороною здоров'я

Суттєвий вплив на ціни буде справляти і курсовий чинник, адже цього року прогнозується девальвація до 45 грн за долар, про що не так давно писав Фокус. Власне, курсовий чинник вже зіграв свою роль і в інфляції 2024 року. Виробничі витрати компаній будуть зростати, що закладатиметься у ціни для споживачів.

"Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника. Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття. Дещо швидше дорожчали фінансові послуги та послуги зв’язку, освіти, культури та відпочинку, ресторанів та готелів, особистого догляду з огляду на збільшення виробничих витрат", — зауважили аналітики НБУ у останньому "Макроекономічному та монетарному огляді".