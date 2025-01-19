Опасна даже небольшая порция: ученые рассказали, какой вид мяса губит наш мозг

Наш мозг с возрастом становится подвержен большому количеству болезней, появляющихся по мере старения. Однако недавно ученые выяснили, что определенный вид мяса также может запустить развитие разрушительного заболевания.

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Новые исследования продолжают выявлять тревожные связи между выбором рациона питания и риском развития деменции — заболевания, характеризующегося прогрессирующей потерей памяти и снижением когнитивных способностей. В этот раз внимание ученых привлекло красное мясо, которое, помимо увеличения риска развития рака, оказалось серьезным катализатором ухудшения состояния мозга, пишет The Dallas Express.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, связало даже небольшие ежедневные порции обработанного красного мяса, такого как бекон, сосиски и салями, со значительным увеличением риска развития деменции.

Важно

Смертельный риск для миллионов: красное мясо связали с развитием диабета

Эти продукты, часто консервированные с помощью соления, вяления или химических добавок, не только повышают уровень насыщенных жиров, но и способствуют развитию воспаления в мозге, которое повреждает клетки мозга и ухудшает когнитивные функции, выяснили ученые.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Донг Ванга из Brigham and Women's Hospital, были проанализированы данные почти 134 000 участников на протяжении 43 лет. В начале исследования все участники были среднего возраста и не страдали деменцией. Они вели подробные пищевые дневники, записывая свои пищевые привычки каждые два-четыре года. За время исследования у более чем 11 000 участников развилось слабоумие, и полученные данные выявили закономерность: даже скромное потребление обработанного мяса было связано с повышенным риском развития этого заболевания.

Доктор Ванг отметил, что замена этих видов мяса более полезными альтернативами, такими как орехи, рыба и птица, может снизить риск. Необработанное красное мясо, включая говядину, свинину и баранину, хотя и менее вредно, чем его обработанные аналоги, также связано с потенциальным риском при чрезмерном потреблении.

Учеными было доказано, что высокое содержание насыщенных жиров в подобных видах мяса способствует развитию хронического воспаления, которое связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и снижением когнитивных способностей. Эксперты рекомендуют сосредоточиться на растительных белках и постном мясе, которые демонстрируют лучшие результаты как для здоровья мозга, так и для общего самочувствия.

Риски, связанные с неправильным питанием, особенно тревожны в свете более широкой статистики по деменции. Исследование, проведенное NYU Langone Health и опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что средний риск развития слабоумия в течение жизни после 55 лет составляет 42%, причем у мужчин этот риск составляет 35%, а у женщин значительно выше — 48%.

Для тех, кто хочет сохранить когнитивное здоровье, эксперты рекомендуют придерживаться диеты средиземноморского типа. В этой диете особое внимание уделяется фруктам, овощам, цельному зерну, орехам и полезным жирам, таким как оливковое масло, при этом сведя к минимуму переработанное и красное мясо.

Кроме того, другие исследования подтверждают взаимосвязь между питанием и здоровьем мозга. Например, Ассоциация Альцгеймера указывает на доказательства того, что диеты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров усиливают воспаление и окислительный стресс в мозге, усугубляя риск снижения когнитивных способностей.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Также Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

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