Мясо по-французски с картошкой: как приготовить сытное и простое блюдо
Мясо по-французски с картофелем – не было придумано во Франции, но это простой способ приготовить сытный ужин.
Мясо по-французски с картофелем не имеет ничего общего с французской кухней. Его еще называют "мясом по-Орловски" — в честь графа Алексея Орлова. Якобы чем-то подобным кормил своего патрона французский повар. Только в оригинале был соус бешамель. Со временем рецепт блюда стал проще: телятину заменили говядиной или свининой, бешамель — майонезом, а грибы убрали вовсе. Но мясо по-французски с картофелем считается праздничным блюдом. А если не хотите ставить его на праздничный стол, то можете просто приготовить его на ужин. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Мясо по-французски
Ингредиенты:
- 1 кг говядины;
- 6–8 средних картофелин;
- 4 большие луковицы;
- 150 г сыра;
- майонез, соль, черный перец, сливочное масло.
Смажьте большую форму для мяса по-французски с картофелем сливочным маслом, чуть посолите. Картофель положите в слабо кипящую подсоленную воду на 10 мин. Обсушите, остудите и очистите.
Нарежьте картофель кружками толщиной 1 см. Выложите картофель первым слоем в подготовленную форму.
Мясо нарежьте поперек волокон кусками толщиной 1,5 см. Отбейте мясо, посолите и поперчите. Мясо уложите поверх картофеля.
Лук нарежьте тонкими полукольцами и слегка припустите в сливочном масле на сковороде. Выложите поверх мяса.
Смажьте майонезом и поставьте в разогретую до 170°С духовку на 40 минут.
Посыпьте мясо по-французски тертым сыром и верните в духовку до образования румяной корочки, на 10 минут. И подавайте блюдо горячим.
В мясо по-французски можно добавить тонко нарезанные шампиньоны, или вешенки. Выложите их поверх лука и уже потом смажьте майонезом.
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