М'ясо по-французьки з картоплею: як приготувати ситну та просту страву

М'ясо по-французьки з картоплею — не було придумано у Франції, але це простий спосіб приготувати ситну вечерю.

Related video

М'ясо по-французьки з картоплею не має нічого спільного з французькою кухнею. Його ще називають "м'ясом по-Орловськи" — на честь графа Олексія Орлова. Нібито чимось подібним годував свого патрона французький кухар. Тільки в оригіналі був соус бешамель. Згодом рецепт страви став простішим: телятину замінили яловичиною або свининою, бешамель — майонезом, а гриби прибрали зовсім. Але м'ясо по-французьки з картоплею вважається святковою стравою. А якщо не хочете ставити його на святковий стіл, то можете просто приготувати його на вечерю. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

М'ясо по-французьки

Інгредієнти:

1 кг яловичини;

6-8 середніх картоплин;

4 великі цибулини;

150 г сиру;

майонез, сіль, чорний перець, вершкове масло.

Змастіть велику форму для м'яса по-французьки з картоплею вершковим маслом, трохи посоліть. Картоплю покладіть у слабо киплячу підсолену воду на 10 хв. Обсушіть, остудіть і очистіть.

Наріжте картоплю кружальцями завтовшки 1 см. Викладіть картоплю першим шаром у підготовлену форму.

М'ясо наріжте поперек волокон шматками завтовшки 1,5 см. Відбийте м'ясо, посоліть і поперчіть. М'ясо покладіть поверх картоплі.

Цибулю наріжте тонкими півкільцями і злегка припустіть у вершковому маслі на сковороді. Викладіть поверх м'яса.

Змастіть майонезом і поставте в розігріту до 170°С духовку на 40 хвилин.

Посипте м'ясо по-французьки тертим сиром і поверніть у духовку до утворення рум'яної скоринки, на 10 хвилин. І подавайте страву гарячою.

До м'яса по-французьки можна додати тонко нарізані печериці, або гливи. Викладіть їх поверх цибулі і вже потім змастіть майонезом.

Читайте також:

Меню на свята: рецепт ситної закуски з куркою та грибами

Рецепт, який підкорив соцмережі: як приготувати пиріг із грибами та цибулею (відео)

На новорічний стіл 2025: як правильно варити холодець