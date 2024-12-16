На новорічний стіл 2025: як правильно варити холодець

Холодець можна зварити, як зі свинини, так і з птиці. А можна зробити асорті. Але є кілька секретів, щоб вийшло дуже смачно.

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Холодець для багатьох обов'язкова страва на новорічний стіл. І існує маса рецептів холодцю: зі свинячими ніжками, з індички та навіть із бичачих хвостів. Однак є певні правила, яких краще дотримуватися. Фокус розповість, як правильно зварити холодець, щоб він вийшов смачним.

Відомо, що холодець містить у собі желе та м'ясо. І хочеться, щоб бульйон, який застигає в желе, вийшов прозорим.

Варіантів кілька: зварити бульйон із яловичих кісток, або ж процідити бульйон, коли він уже буде готовий.

Як зварити бульйон на холодець

Поставте на вогонь дві каструлі: дуже велику, літрів на 10, і літра на 4. У більшу каструлю покладіть яловичі кістки і залийте холодною водою. У меншу каструлю покладіть усе інше м'ясо, залийте його окропом. Додайте стільки солі, щоб вода була явно пересолена. Коли закипить, зменшіть вогонь до мінімуму, і варіть, поки м'ясо не відходитиме від кісток.

Коли в каструлі з яловичими кістками з'явиться піна, зменшіть вогонь і знімайте її, поки бульйон не стане прозорим.

При варінні холодцю зі свинячих ніжок не допускайте кипіння. Тільки на повільному вогні бульйон вийде прозорим, наваристим і ароматним. І не закривайте каструлю кришкою: вона слугує регулятором температури, тому потрібно зняти зовсім або злегка прикрити.

Які прянощі підійдуть для холодцю

Можна зробити мішечок із марлі й покласти туди 1 ч. л. чорного перцю горошком, пів ложки запашного перцю, 3 зубчики часнику, які можна не чистити, 3 гвоздики, гілочку свіжого розмарину завдовжки з палець, 3 гілочки свіжого чебрецю й пучок петрушки.

Зав'яжіть мішечок як слід бавовняною ниткою й опустіть у каструлю, вільний кінець нитки можна прив'язати до ручки каструлі — так буде простіше дістати. Коли бульйон буде майже готовий, можна покласти ще кілька лаврових листків, але не більше ніж на 15 хвилин.

Крім того, в бульйон для холодцю, як і в будь-який інший, слід класти овочі: 3-4 морквини, 3 звичайні цибулини, зелену частину порею — все це треба вимити, почистити та цілком відправити в каструлю. Після овочі дістають, коли вони віддали весь аромат, і викидають.

Як солити холодець

Коли варите холодець, то солити воду варто так, щоб вона здавалася добре солоною, або навіть злегка пересоленою. Готовий холодець виявиться саме таким як потрібно.

Як подавати холодець

М'ясо знімають із кісток, розкладають по формочках і акуратно заливають зверху бульйоном. І ставлять у холодильник на ніч, щоб він застиг. Можна додати пропущений через прес часник, особливо якщо у вас холодець зі свинини.

Холодець зі свинячих ніжок і яловичини

Інгредієнти:

2 свинячі ніжки;

1,5 кг яловичої гомілки;

2 середні морквини;

2 цибулини;

3 лаврові листки;

6-8 зерен чорного перцю;

сіль за смаком;

5-6 зубчиків часнику.

Свинячі ніжки розріжте вздовж. Яловичу гомілку розрубайте на дві частини — так, щоб шматки поміщалися в каструлю. Залийте холодною водою на 3-4 години.

Потім м'ясо вимийте, почистіть ножем.

Очистіть моркву та цибулю. Складіть у каструлю і залийте холодною водою так, щоб рівень води був на 6 см вищим за рівень м'яса. Покладіть моркву та цибулю.

Доведіть до кипіння й одразу зменшіть вогонь. Зніміть піну і варіть на дуже повільному вогні 6-7 годин. Через 6 годин спробуйте, як м'ясо відділяється від кісток. М'ясо готове, якщо буде легко відділятися. Ще одна перевірка на готовність — змочити пальці бульйоном. Якщо вони склеюються, це свідчить про те, що холодець застигне і без желатину.

Приблизно за годину до закінчення варіння холодцю посоліть бульйон. Обов'язково спробуйте, щоб бульйон здавався добре солоним. Додайте лавровий лист і перець горошком.

Зніміть холодець із вогню. Дістаньте м'ясо і нехай усе остигає. Процідіть бульйон. Зніміть м'ясо з кісток. Наріжте, якщо потрібно. Розкладіть по ємностях для холодцю. Залийте бульйоном і поставте в холодильник застигати. Можна пропустити кілька зубчиків часнику через прес і додайте в бульйон.

Подавайте холодець із гірчицею, або хріном, або часниковим соусом.

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