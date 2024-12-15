Свинина в духовці: як приготувати головну страву на новорічний стіл

На новорічному столі, який зазвичай заповнюють всілякі салати, має бути головна страва. І запечена свинина чудово підійде.

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На новорічний стіл зазвичай готують салати та закуски. Але якщо хочеться приготувати й основну страву, то спробуйте запекти м'ясо в духовці. Найкраще для цього підійде свинина. І вам знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів, щоб запекти його в рукаві. Фокус розповість, як приготувати м'ясо.

Як гарнір можна відварити картоплю або зелену квасолю.

Свинина в духовці

Інгредієнти:

свиняча шия — 2 кг;

дві морквини;

дві головки часнику;

сіль, мелений чорний перець

Підготуйте всі продукти. Моркву очистіть і наріжте брусочками завтовшки близько 1 см. Часник очистіть, великі зубчики наріжте уздовж, дрібні можна не розрізати.

У м'ясі зробіть глибокі надрізи під кутом. У кожен надріз вкладіть по шматочку моркви та часнику. Відкладіть пару зубчиків.

Натріть м'ясо сіллю та перцем. Часник, що залишився, пропустіть через прес і натріть часником м'ясо.

Помістити м'ясо в рукав для запікання, туди ж покласти нарізану моркву, якщо вона залишилася, випустіть повітря з рукава і зав'яжіть. Відправте м'ясо в духовку, розігріту до 160 градусів, на 2 години. Потім підвищіть температуру до 220 градусів, розкрийте рукав і поверніть у духовку ще на 15 хвилин, щоб м'ясо підрум'янилося.

Готову свинину наріжте товстими скибками та подавайте до столу. Коли свинина охолоне, її можна використовувати для бутербродів і сендвічів.

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