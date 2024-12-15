Свинина в духовке: как приготовить главное блюдо на новогодний стол

На новогоднем столе, который обычно заполняют всевозможные салаты, должно быть главное блюдо. И запеченная свинина отлично подойдет.

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На новогодний стол обычно готовят салаты и закуски. Но если хочется приготовить и основное блюдо, то попробуйте запечь мясо в духовке. Лучше всего для этого подойдет свинина. И вам потребуется минимальное количество ингредиентов, чтобы запечь его в рукаве. Фокус расскажет, как приготовить мясо.

В качестве гарнира можно отварить картофель, или зеленую фасоль.

Свинина в духовке

Ингредиенты:

свиная шея — 2 кг;

две морковки;

две головки чеснока;

соль, молотый черный перец

Подготовьте все продукты. Морковь очистите и нарежьте брусочками толщиной около 1 см. Чеснок очистите, крупные зубчики нарежьте вдоль, мелкие можно не разрезать.

В мясе сделайте глубокие надрезы под углом. В каждый надрез вложите по кусочку моркови и чеснока. Отложите пару зубчиков.

Натрите мясо солью и перцем. Оставшийся чеснок пропустите через пресс и натрите чесноком мясо.

Поместить мясо в рукав для запекания, туда же положить нарезанную морковь, если она осталась, выпустите воздух из рукава и завяжите. Отправьте мясо в духовку, разогретую до 160 градусов, на 2 часа. Затем повысьте температуру до 220 градусов, раскройте рукав и верните в духовку еще на 15 минут, чтобы мясо подрумянилось.

Готовую свинину нарежьте толстыми ломтями и подавайте к столу. Когда свинина остынет, ее можно использовать для бутербродов и сэндвичей.

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