Свинина в духовке: как приготовить главное блюдо на новогодний стол
На новогоднем столе, который обычно заполняют всевозможные салаты, должно быть главное блюдо. И запеченная свинина отлично подойдет.
На новогодний стол обычно готовят салаты и закуски. Но если хочется приготовить и основное блюдо, то попробуйте запечь мясо в духовке. Лучше всего для этого подойдет свинина. И вам потребуется минимальное количество ингредиентов, чтобы запечь его в рукаве. Фокус расскажет, как приготовить мясо.
В качестве гарнира можно отварить картофель, или зеленую фасоль.
Свинина в духовке
Ингредиенты:
- свиная шея — 2 кг;
- две морковки;
- две головки чеснока;
- соль, молотый черный перец
Подготовьте все продукты. Морковь очистите и нарежьте брусочками толщиной около 1 см. Чеснок очистите, крупные зубчики нарежьте вдоль, мелкие можно не разрезать.
В мясе сделайте глубокие надрезы под углом. В каждый надрез вложите по кусочку моркови и чеснока. Отложите пару зубчиков.
Натрите мясо солью и перцем. Оставшийся чеснок пропустите через пресс и натрите чесноком мясо.
Поместить мясо в рукав для запекания, туда же положить нарезанную морковь, если она осталась, выпустите воздух из рукава и завяжите. Отправьте мясо в духовку, разогретую до 160 градусов, на 2 часа. Затем повысьте температуру до 220 градусов, раскройте рукав и верните в духовку еще на 15 минут, чтобы мясо подрумянилось.
Готовую свинину нарежьте толстыми ломтями и подавайте к столу. Когда свинина остынет, ее можно использовать для бутербродов и сэндвичей.
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