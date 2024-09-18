Телятина, томленная с картошкой: рецепт вкуснейшего блюда от одессита
Картошка и мясо буквально тают во рту. Такое блюдо может украсить не только повседневное меню, но и праздничный стол.
Телятина, томленная с картошкой, – отличный выбор блюда для обеда или ужина. Оно получается сытным и довольно легким, а еще – невероятно вкусным. Как его приготовить, рассказал и показал известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.
Телятина, томленная с картошкой
Ингредиенты:
- телятина – 1 кг;
- картофель – 1 кг;
- лук – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- стебель сельдерея – 2 шт;
- томатная паста – 1 ст. л;
- лавровый лист – 2 шт;
- соль и черный перец по вкусу;
- вода – 1 литр;
- мука (для панировки).
Способ приготовления:
Мясо нарезать средними кусками, панировать в муке и обжарить до корочки со всех сторон, убрать со сковороды. В этой же сковороде обжарить лук, морковь и стебель сельдерея.
Добавить томатную пасту и жарить до появления сладкого аромата.
Вернуть мясо, приправить по вкусу соль и перец, лавровый лист и залить водой. Накрыть крышкой и на медленном огне томить 1 час 20 минут.
Достать мясо, а бульон процедить от овощей, к мясу добавить картофель, залить бульоном и томить под крышкой еще 20-30 минут до мягкости картофеля.
Снять крышку и, если нужно загустить больше сам бульон, – включить максимальный огонь без крышки.
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