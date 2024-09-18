Телятина, томленная с картошкой: рецепт вкуснейшего блюда от одессита

Картошка и мясо буквально тают во рту. Такое блюдо может украсить не только повседневное меню, но и праздничный стол.

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Телятина, томленная с картошкой, – отличный выбор блюда для обеда или ужина. Оно получается сытным и довольно легким, а еще – невероятно вкусным. Как его приготовить, рассказал и показал известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.

Телятина, томленная с картошкой

Ингредиенты:

телятина – 1 кг;

картофель – 1 кг;

лук – 2 шт;

морковь – 1 шт;

стебель сельдерея – 2 шт;

томатная паста – 1 ст. л;

лавровый лист – 2 шт;

соль и черный перец по вкусу;

вода – 1 литр;

мука (для панировки).

Способ приготовления:

Мясо нарезать средними кусками, панировать в муке и обжарить до корочки со всех сторон, убрать со сковороды. В этой же сковороде обжарить лук, морковь и стебель сельдерея.

Добавить томатную пасту и жарить до появления сладкого аромата.

Вернуть мясо, приправить по вкусу соль и перец, лавровый лист и залить водой. Накрыть крышкой и на медленном огне томить 1 час 20 минут.

Достать мясо, а бульон процедить от овощей, к мясу добавить картофель, залить бульоном и томить под крышкой еще 20-30 минут до мягкости картофеля.

Снять крышку и, если нужно загустить больше сам бульон, – включить максимальный огонь без крышки.

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