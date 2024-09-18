Телятина, томлена з картоплею: рецепт смачної страви від одесита

Картопля та м'ясо буквально тануть у роті. Така страва може прикрасити не тільки повсякденне меню, а й святковий стіл.

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Телятина, томлена з картоплею, — чудовий вибір страви для обіду чи вечері. Вона виходить ситною і доволі легкою, а ще — неймовірно смачною. Як її приготувати, розповів і показав відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.

Телятина, томлена з картоплею

Інгредієнти:

телятина — 1 кг;

картопля — 1 кг;

цибуля — 2 шт;

морква — 1 шт;

стебло селери — 2 шт;

томатна паста — 1 ст. л;

лавровий лист — 2 шт;

сіль і чорний перець за смаком;

вода — 1 літр;

борошно (для панірування).

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати середніми шматками, панірувати в борошні й обсмажити до скоринки з усіх боків, прибрати зі сковороди. У цій же пательні обсмажити цибулю, моркву і стебло селери.

Додати томатну пасту і смажити до появи солодкого аромату.

Повернути м'ясо, приправити за смаком сіль і перець, лавровий лист і залити водою. Накрити кришкою і на повільному вогні томити 1 годину 20 хвилин.

Дістати м'ясо, а бульйон процідити від овочів, до м'яса додати картоплю, залити бульйоном і томити під кришкою ще 20-30 хвилин до м'якості картоплі.

Зняти кришку і, якщо потрібно загуснути більше сам бульйон, — увімкнути максимальний вогонь без кришки.

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