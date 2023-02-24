Телятина та лаваш. Як приготувати іскандер кебаб

Це кебаб, тобто смажене м'ясо, причому кебаб з особливого регіону Туреччини

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Іскандер кебабу близько півтори сотні років, і всі ці роки вважається, що приготувати його можна лише з м'яса баранів, вирощених на схилах одного окремо взятого району на північному заході Туреччини, поблизу Бурси. Саме там жив Іскандер Ефенді, який придумав цю страву. Але за всі ці роки від суворих правил відходили багато разів — іскандер кебаб готують із баранини, здобутої в будь-якій частині світу, а то й взагалі не з баранини. Зрештою, головне — дотримуватись принципів приготування. Це ми й робимо разом із кулінарним блогером дядьком Женею.

Іскандер кебаб

Інгредієнти (на 2 порції):

телятина — 300 г;

цибуля — 1;

томатна паста — 2 ст. л.;

масло — 30 г;

йогурт;

товстий лаваш або чіабата;

олія;

сіль, цукор, спеції

Для іскандер кебабу беремо підморожену телятину. Нарізаємо її дуже тонкими скибками — так тонко, як тільки зможемо. Максимально тонко нарізаємо також цибулю — акуратно, вздовж цибулини. У олії дуже швидко обсмажуємо м'ясо — буквально хвилин 5, може, трохи більше, щоб воно встигло стати м'яким, але не встигло стати жорстким. А потім додаємо цибулю і обсмажуємо ще 5 хвилин.

Розтоплюємо масло, з'єднуємо його з томатною пастою. Трохи солимо, додаємо чайну ложку цукру. Якщо мало спецій, додаємо ще й сюди. Злегка просмажуємо суміш, вливаємо склянку води. Даємо залишити пару хвилин і вимикаємо. Соусу має вистачити на обидві порції. Загалом головне, щоб не було мало.

Настав час великої їжі. Хлібний коржик нарізаємо кубиками і викладаємо на блюдо. Поверх розміщуємо м'ясо з цибулею. Поливаємо соусом — так, щоб просочився коржик під м'ясом. А поряд у нас буде ємність із йогуртом. Їсти іскандер-кебаб потрібно саме і тільки разом з йогуртом!