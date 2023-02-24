Телятина и лаваш. Как приготовить вкусный искандер кебаб

Это кебаб, то есть — жареное мясо, причем кебаб из особого региона Турции

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Искандер кебабу около полутора сотен лет, и все эти годы считается, что приготовить его можно только из мяса баранов, выращенных на склонах одного отдельно взятого района на северо-западе Турции, близ Бурсы. Именно там жил придумавший это блюдо Искандер Эфенди. Но за все эти годы от строгих правил отходили множество раз — искандер кебаб готовят из баранины, добытой в любой части света, а то и вообще не из баранины. В конце концов, главное — соблюдать принципы приготовления. Это мы и делаем вместе с кулинарным блогером дядей Женей.

Искандер кебаб

Ингредиенты (на 2 порции):

телятина — 300 г ;

репчатый лук — 1 ;

томатная паста — 2 ст. л.;

сливочное масло — 30 г;

йогурт ;

лепешка (толстый лаваш или чиабата);

растительное масло;

соль, сахар, специи

Для искандер кебаба берем подмороженную телятину. Нарезаем ее очень тонкими ломтями — так тонко, как только сможем. Максимально тонко нарезаем также лук — аккуратно, вдоль луковицы. В растительном масле очень быстро обжариваем мясо — буквально минут 5, может, чуть больше, чтобы оно успело стать мягким, но не успело стать жестким. А потом добавляем лук и обжариваем еще минут 5.

Растапливаем сливочное масло, соединяем его с томатной пастой. Немного солим, добавляем чайную ложку сахара. Если мало специй, добавляем еще и сюда. Слегка прожариваем смесь, вливаем стакан воды. Даем покипеть пару минут и выключаем. Соуса должно хватить на обе порции. В общем, главное, чтобы не было мало.

Настало время большой еды. Хлебную лепешку нарезаем кубиками и выкладываем на блюдо. Поверх размещаем мясо с луком. Поливаем соусом — так, чтобы пропиталась лепешка под мясом. А рядом у нас будет емкость с йогуртом. Есть искандер-кебаб нужно именно и только вместе с йогуртом!