Тушкована свинина по-азійському в горщику: оптимальний спосіб приготувати м'ясо

Соковита й ніжна азіатська свинина швидкого приготування, що розвалюється на частини, це проста основна страва.

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Соковита свинина по-азійському — це основа. Адже таке м'ясо можна додавати в сендвічі, їсти з простим білим рисом і загортати в лаваш. Рецептом поділилися на сайті Just One Cookbook.

Тушкована свинина по-азійськи

Інгредієнти:

1 цибулина (300 г);

5 скибочок імбиру (відріжте шматочок розміром 2,5 см);

6 зубчиків часнику;

1,25 кг свинячої лопатки (свинячого окосту);

2 ч. л. солі;

свіжомелений чорний перець;

1 ст. л. нейтральної рослинної олії;

360 мл курячого бульйону, або води;

75 мл соєвого соусу;

30 мл саке (або замініть сухим хересом чи китайським рисовим вином);

50 г коричневого цукру.

Наріжте 1 цибулину великими шматками. Розріжте імбирний корінь на 5 скибочок. Очистіть і розчавіть 6 зубчиків часнику .

Приправте м'ясо сіллю і свіжомеленим чорним перцем. Обсмажте свинячу лопатку з усіх боків, приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Потім перекладіть свинину на чисту тарілку і відставте в сторону.

Додайте в каструлю скибочки імбиру та розчавлені зубчики часнику й обсмажуйте протягом 2-3 хвилин. Коли вони стануть ароматними, додайте нарізану цибулю і перемішайте, щоб вона вкрилася олією.

Потім додайте 360 мл курячого бульйону, 75 мл соєвого соусу і 30 мл саке і перемішайте до однорідної маси.

Додайте 50 г коричневого цукру і добре перемішайте, зішкрібаючи соковиті коричневі шматочки, що прилипли до дна каструлі. Нарешті, додайте свинячу лопатку назад у каструлю. Додайте в каструлю скибочки імбиру та розім'яті зубчики часнику й обсмажуйте протягом 2-3 хвилин. Коли вони стануть ароматними, додайте нарізану цибулю і полийте олією.

Додайте курячий бульйон, соєвий соус, саке, коричневий цукор і добре перемішайте. Додайте свинячу лопатку назад у каструлю. Накрийте та зафіксуйте кришку.

Готуйте в каструлі з товстим дном на повільному вогні протягом 2-3 годин на плиті. Розімніть свинину двома виделками. М'ясо готове до подачі.

Щоб приготувати рис із таким м'ясом, наріжте салат айсберг, червону капусту і моркву, наріжте зелену цибулю і тонко наріжте червоний редис. Підсмажте яйця на сковороді. Покладіть рвану свинину і начинку на гарячий пропарений рис у мисці. Прикрасьте чорним насінням кунжуту. Усі ці овочі та свинину можна загорнути в лаваш і додати трохи гострого соусу.

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