Смачне та соковите м'ясо: рецепт свинини, запеченої в духовці

Свинина, запечена в духовці, — ідеальна гаряча страва для святкового столу.

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Якщо любите свинину, то ви знаєте, як його легко приготувати в духовці. Воно виходить соковитим і смачним. І ідеально підходить для святкового столу. Спеції та прянощі для маринування можна вибирати на свій смак. Але ялівець і коріандр відмінно доповнять вашу страву. Рецептом поділилися на сайті Southern Living.

Запечена свинина

Інгредієнти:

філейна частина свинини — 2 кг;

часник — 7 зубчиків;

мелена солодка паприка — 1/3 ч. л.;

сушений ялівець — 4 ягоди;

сушений розмарин — 1/3 ч. л.;

гвоздика — 2 бутони;

коріандр — 1/2 ч. л.;

перець чилі пластівцями — 1/2 ч. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль, свіжомелений перець.

Спочатку підготуйте свинину для запікання. Вимийте її та обсушіть паперовими рушниками. Очистіть зубчики часнику та наріжте довгими скибочками, якими буде зручно нашпигувати м'ясо.

Солодку паприку, ялівець, розмарин, гвоздику, коріандр і перець чилі складіть у ступку і розітріть товкачем. Додайте олію і перемішайте.

Зробіть у м'ясі тонкі проколи та вставте в них скибочки часнику. Натріть м'ясо сіллю і змастіть пряною олійною сумішшю з усіх боків. Загорніть у харчову плівку і залиште за кімнатної температури на кілька годин, щоб вона замаринувалася.

Духовку розігрійте до 200 градусів. Зніміть із м'яса плівку та загорніть у фольгу. Викладіть на деко і запікайте протягом 1,5 годин. Коли запечена свинина буде майже готова, дістаньте її з духовки, обережно розгорніть фольгу згори та змастіть м'ясо сумішшю меду, гірчиці та оливкової олії в рівних пропорціях. І запікайте ще хвилин 15, щоб вийшла смачна скоринка.

Також м'ясо можна обсмажити на дуже гарячій сковороді, щоб запечатати всі соки всередині.

Також ви можете приготувати смачну яловичину за рецептом Джеймі Олівера.