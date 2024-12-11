Тушеная свинина по-азиатски в горшочке: оптимальный способ приготовить мясо

Сочная и разваливающаяся на части нежная азиатская свинина быстрого приготовления — это простое основное блюдо.

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Сочная свинина по-азиатски – это основа. Ведь такое мясо можно добавлять в сэндвичи, есть с простым белым рисом и заворачивать в лаваш. Рецептом поделились на сайте Just One Cookbook.

Тушеная свинина по-азиатски

Ингредиенты:

1 луковица (300 г);

5 ломтиков имбиря (отрежьте кусочек размером 2,5 см );

6 зубчиков чеснока;

1,25 кг свиной лопатки (свиного окорока);

2 ч. л. соли;

свежемолотый черный перец;

1 ст. л. нейтрального растительного масла;

360 мл куриного бульона, или воды;

75 мл соевого соуса;

30 мл саке (или замените сухим хересом или китайским рисовым вином);

50 г коричневого сахара.

Нарежьте 1 луковицу крупными кусками. Разрежьте имбирный корень на 5 ломтиков . Очистите и раздавите 6 зубчиков чеснока .

Приправьте мясо солью и свежемолотым черным перцем. Обжарьте свиную лопатку со всех сторон, примерно по 2 минуты с каждой стороны. Затем переложите свинину на чистую тарелку и отставьте в сторону.

Добавьте в кастрюлю ломтики имбиря и раздавленные зубчики чеснока и обжаривайте в течение 2–3 минут. Когда они станут ароматными, добавьте нарезанный лук и перемешайте, чтобы он покрылся маслом.

Затем добавьте 360 мл куриного бульона , 75 мл соевого соуса и 30 мл саке и перемешайте до однородной массы.

Добавьте 50 г коричневого сахара и хорошо перемешайте, соскребая сочные коричневые кусочки, прилипшие ко дну кастрюли. Наконец, добавьте свиную лопатку обратно в кастрюлю. Добавьте в кастрюлю ломтики имбиря и размятые зубчики чеснока и обжаривайте в течение 2-3 минут. Когда они станут ароматными, добавьте нарезанный лук и полейте маслом.

Добавьте куриный бульон, соевый соус, саке, коричневый сахар и хорошо перемешайте. Добавьте свиную лопатку обратно в кастрюлю. Накройте и зафиксируйте крышку.

Готовьте в кастрюле с толстым дном на медленном огне в течение 2–3 часов на плите. Разомните свинину двумя вилками. Мясо готово к подаче.

Чтобы приготовить рис с таким мясом, нашинкуйте салат айсберг, красную капусту и морковь, нарежьте зеленый лук и тонко нарежьте красный редис. Поджарьте яйца на сковороде. Положите рваную свинину и начинку на горячий пропаренный рис в миске. Украсьте черными семенами кунжута. Все эти овощи и свинину можно завернуть в лаваш и добавить немного острого соуса.

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