Ідеальна запечена курка на святковий стіл: простий рецепт

Курка така ж традиційна страва на новорічному столі, як салат Олів'є. І приготувати її правильно просто, якщо дотримуватися кількох правил.

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Коли Новий рік наближається, виникає питання, що поставити на святковий стіл. Із салатами все зрозуміло: скоріше за все, головне місце займе салат Олів'є. Ще однією традиційною стравою є запечена курка. Здавалося б, це найпростіша страва, але є кілька секретів, щоб курка гарантовано вийшла дуже смачною. Рецептом поділилися на сайті The mediterranean dish.

Для того, щоб запечена курка стала ідеальною, знадобиться час. Ніч піде на те, щоб курка просочилася розсолом, і ще годину вона буде запікатися. Але вийде ідеально.

Ідеальна запечена курка

Інгредієнти:

тушка курки;

сіль — 250 г;

три гілочки чебрецю;

п'ять зубчиків часнику;

один лавровий лист;

вершкове масло — 100 г;

один лимон;

мед — 50 г;

рослинна олія — 50 мл.

Закип'ятіть воду із сіллю (у співвідношенні 50 г солі на 1 літр води), чебрецем, цілими зубчиками часнику, запашним перцем і лавровим листом. Сіль має повністю розчинитися. Зніміть розсіл з плити і дайте охолонути. Покладіть тушку курки в розсіл і приберіть у холодильник на ніч.

На ранок приступайте до приготування. Розм'якшене вершкове масло змішайте з цедрою одного лимона, сіллю і перцем. Дістаньте курку з розсолу і обсушіть її паперовим рушником. Акуратно помістіть пряне масло курці під шкіру в області грудки. Покладіть курку на деко і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на годину-півтори, залежно від розміру курки. Через 30-40 хвилин після початку приготування періодично заглядайте в духовку і поливайте курку соками, що виділилися.

Змішайте рідкий мед із вершковим маслом і змастіть курку цією сумішшю, поверніть у духовку ще на 10 хвилин. Щоб перевірити готовність курки, потрібно проткнути м'ясо в складці між стегном і грудкою і подивитися якого кольору рідина звідти витікає. Якщо рідина прозора, значить курка готова.

У розсіл можна додавати будь-які прянощі на свій розсуд. Соки та жир, що виділилися під час приготування курки, можна уварити з невеликою кількістю вина до густої консистенції та поливати цим соусом курку й гарнір.

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