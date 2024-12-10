Курка у вершковому соусі з паприкою: рецепт смачної страви з англійської кухні

Саме таку курку готували в популярному серіалі "Абатство Даунтон".

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Це для 1920-х років, які описуються на початку серіалу "Абатство Даунтон", доволі прогресивний рецепт. Курка доповнюється екзотичними для того часу спеціями і виходить смачна страва соусом. Яка чудово поєднується з простим білим рисом або картоплею. Фокус розповість, як його приготувати.

Курка у вершковому соусі з паприкою

Інгредієнти:

курка — 1,5 кг;

вершкове масло — 2 ч. л.;

одна цибулина;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л;

томатний соус пасата — 150 г;

вершки 35% — 300 мл;

лимон, петрушка, сіль.

Курку, якщо у вас ціла тушка, обробіть на порційні шматки та зніміть шкіру. Або візьміть стегенця, або ніжки, якщо вам до смаку певні частини курки.

У глибокій сковороді на повільному вогні розтопити вершкове масло. Додайте подрібнену цибулю і готуйте, періодично помішуючи, доки вона не розм'якне і не підрум'яниться. Приблизно 5-7 хвилин.

Додайте паприку і сіль, добре перемішайте, потім додайте пасату і кілька ложок води. Покладіть шматки курки на сковорідку, кілька разів переверніть, щоб вони як слід покрилися соусом. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, щоб суміш продовжувала злегка вирувати, накрийте кришкою і тушкуйте 45-60 хвилин, поки курка не буде готова. М'ясо має легко відходити від кістки. Якщо суміш почне прилипати до сковорідки, долийте трохи води, але не розбавляйте соус надто сильно — для наступного етапу він має бути густим.

Викласти курку на тепле сервірувальне блюдо. У соус додайте вершки, як слід перемішайте і прогрійте, не даючи закипіти.

Процідіть соус через дрібне сито в соусник. Прикрасьте курку часточками лимона і петрушкою та подавайте до столу разом із соусом у соуснику.

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