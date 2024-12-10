Курица в сливочном соусе с паприкой: рецепт вкусного блюда из английской кухни

Именно такую курицу готовили в популярном сериале "Аббатство Даунтон".

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Это для 1920-х гг., которые описываются в начале сериала "Аббатство Даунтон", довольно прогрессивный рецепт. Курица дополняется экзотическими для того времени специями и получается вкусное блюдо соусом. Которое отлично сочетается с простым белым рисом или картофелем. Фокус расскажет, как его приготовить.

Курица в сливочном соусе с паприкой

Ингредиенты:

курица – 1,5 кг;

сливочное масло — 2 ч. л.;

одна луковица;

паприка — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

томатный соус пассата — 150 г;

сливки 35% — 300 мл;

лимон, петрушка, соль.

Курицу, если у вас целая тушка, разделайте на порционные куски и снимите кожу. Или возьмите бедрышки, или ножки, если вам по вкусу определенные части курицы.

В глубокой сковороде на медленном огне растопить сливочное масло. Добавьте измельченный лук и готовьте, периодически помешивая, пока он не размягчится и не подрумянится. Примерно 5–7 минут.

Добавьте паприку и соль, хорошо перемешайте, затем добавьте пассату и несколько ложек воды. Положите куски курицы на сковороду, несколько раз перевернуть, чтобы они как следует покрылись соусом. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, чтобы смесь продолжала слегка бурлить, накройте крышкой и тушите 45–60 минут, пока курица не будет готова. Мясо должно легко отходить от кости. Если смесь начнет прилипать к сковороде, долейте немного воды, но не разбавляйте соус слишком сильно — для следующего этапа он должен быть густым.

Выложить курицу на теплое сервировочное блюдо. В соус добавьте сливки, как следует перемешайте и прогрейте, не давая закипеть.

Процедите соус через мелкое сито в соусник. Украсьте курицу дольками лимона и петрушкой и подавайте к столу вместе с соусом в соуснике.

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