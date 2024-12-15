Идеальная запеченная курица на праздничный стол: простой рецепт

Курица такое же традиционное блюдо на новогоднем столе, как салат Оливье. И приготовить ее правильно просто, если соблюдать несколько правил.

Related video

Когда Новый год приближается, возникает вопрос, что поставить на праздничный стол. С салатами все ясно: скорей всего, главное место займет салат Оливье. Еще одним традиционным блюдом является запеченная курица. Казалось бы, это самое простое блюдо, но есть несколько секретов, чтобы курица гарантированно получилась очень вкусно. Рецептом поделились на сайте The mediterranean dish.

Для того, чтобы запеченная курица стала идеальной, понадобится время. Ночь уйдет на то, чтобы курица пропиталась рассолом, и еще час она будет запекаться. Но получится идеально.

Идеальная запеченная курица

Ингредиенты:

тушка курицы;

соль — 250 г;

три веточки тимьяна;

пять зубчиков чеснока;

один лавровый лист;

сливочное масло — 100 г;

один лимон;

мед — 50 г;

растительное масло — 50 мл.

Вскипятите воду с солью (в соотношении 50 г соли на 1 литр воды), тимьян, целые зубчики чеснока, душистый перец и лавровый лист. Соль должна полностью раствориться. Снимите рассол с плиты и дайте остыть. Положите тушку курицы в рассол и уберите в холодильник на ночь.

Наутро приступайте к приготовлению. Размягченное сливочное масло смешайте с цедрой одного лимона, солью и перцем. Достаньте курицу из рассола и обсушите ее бумажным полотенцем. Аккуратно поместите пряное масло курице под кожу в области грудки. Положите курицу на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на час-полтора, в зависимости от размера курицы. Через 30–40 минут после начала приготовления периодически заглядывайте в духовку и поливайте курицу выделившимися соками.

Смешайте жидкий мед со сливочным маслом и смажьте курицу этой смесью, верните в духовку еще на 10 минут. Чтобы проверить готовность курицы, нужно проткнуть мясо в складке между бедром и грудкой и посмотреть какого цвета жидкость оттуда вытекает. Если жидкость прозрачная, значит курица готова.

В рассол можно добавлять любые пряности на свое усмотрение. Соки и жир, выделившиеся при приготовлении курицы, можно уварить с небольшим количеством вина до густой консистенции и поливать этим соусом курицу и гарнир.

Читайте также:

Курица в сливочном соусе с паприкой: рецепт вкусного блюда из английской кухни

Курица с черным перцем: рецепт популярного китайского блюда

Деликатес из самых доступных продуктов: рецепт вкусного блюда из курицы