На новогодний стол 2025: как правильно варить холодец

Холодец можно сварить, как из свинины, так из птицы. А можно сделать ассорти. Но есть несколько секретов, чтобы получилось очень вкусно.

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Холодец для многих обязательное блюдо на новогодний стол. И существует масса рецептов холодца: со свиными ножками, из индейки и даже из бычьих хвостов. Однако есть определенные правила, которые лучше соблюдать. Фокус расскажет, как правильно сварить холодец, чтобы он получился вкусным.

Известно, что холодец включает в себя желе и мясо. И хочется, чтобы бульон, который застывает в желе, получился прозрачным.

Вариантов несколько: сварить бульон из говяжьих костей, или процедить бульон, когда он уже будет готов.

Как сварить бульон на холодец

Поставьте на огонь две кастрюли: очень большую, литров на 10, и литра на 4. В кастрюлю побольше уложите говяжьи кости и залейте холодной водой. В кастрюлю поменьше уложите все остальное мясо, залейте его кипятком. Добавьте столько соли, чтобы вода была явно пересолена. Когда закипит, убавьте огонь до минимума, и варите, пока мясо не будет отходить от костей.

Когда в кастрюле с говяжьими костями появится пена, убавьте огонь и снимайте ее, пока бульон не окажется прозрачным.

При варке холодца из свиных ножек не допускайте кипения. Только на медленном огне бульон получится прозрачным, наваристым и ароматным. И не закрывайте кастрюлю крышкой: она служит регулятором температуры, поэтому нужно снять совсем или слегка прикрыть.

Какие пряности подойдут для холодца

Можно сделать мешочек из марли и положить туда 1 ч. л. черного перца горошком, пол-ложки душистого перца, 3 зубчика чеснока, которые можно не чистить, 3 гвоздики, веточку свежего розмарина длиной с палец, 3 веточки свежего тимьяна и пучок петрушки.

Завяжите мешочек как следует хлопчатобумажной ниткой и опустите в кастрюлю, свободный конец нитки можно привязать к ручке кастрюли — так будет проще достать. Когда бульон будет почти готов, можно положить еще несколько лавровых листьев, но не больше чем на 15 минут.

Кроме того, в бульон для холодца, как и в любой другой, следует класть овощи: 3–4 морковки, 3 обыкновенные луковицы, зеленую часть порея — все это надо вымыть, почистить и целиком отправить в кастрюлю. После овощи достают, когда они отдали весь аромат, и выбрасывают.

Как солить холодец

Когда варите холодец, то солить воду стоит так, чтобы она казалась хорошо соленой, или даже слегка пересоленной. Готовый холодец окажется именно таким как нужно.

Как подавать холодец

Мясо снимают с костей, раскладывают по формочкам и аккуратно заливают сверху бульоном. И ставят в холодильник на ночь, чтобы он застыл. Можно добавить пропущенный через пресс чеснок, особенно если у вас холодец из свинины.

Холодец из свиных ножек и говядины

Ингредиенты:

2 свиные ножки;

1,5 кг говяжьей голяшки;

2 средние морковки;

2 луковицы;

3 лавровых листа;

6-8 зерен черно перца;

соль по вкусу;

5-6 зубчиков чеснока.

Свиные ножки разрежьте вдоль. Говяжью голяшку разрубите на две части – так, чтобы куски помещались в кастрюлю. Залейте холодной водой на 3-4 часа.

Затем мясо вымойте, почистите ножом.

Очистите морковь и лук. Сложите в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы уровень воды был на 6 см выше уровня мяса. Положите морковь и лук.

Доведите до кипения и сразу уменьшите огонь. Снимите пену и варите на очень медленном огне 6–7 часов. Через 6 часов попробуйте, как мясо отделяется от костей. Мясо готово, если будет легко отделяться. Еще одна проверка на готовность – смочить пальцы бульоном. Если они склеиваются, это свидетельствует о том, что холодец застынет и без желатина.

Примерно за час до окончания варки холодца посолите бульон. Обязательно попробуйте, чтобы бульон казался хорошо соленым. Добавьте лавровый лист и перец горошком.

Снимите холодец с огня. Достаньте мясо и пусть все остывает. Процедите бульон. Снимите мясо с костей. Нарежьте, если нужно. Разложите по емкостям для холодца. Залейте бульоном и поставьте в холодильник застывать. Можно пропустить несколько зубчиков чеснока через пресс и добавьте в бульон.

Подавайте холодец с горчицей, или хреном или чесночным соусом.

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