Рецепт, який підкорив соцмережі: як приготувати пиріг із грибами та цибулею (відео)
Цей пиріг готується легко і знадобиться всього кілька інгредієнтів.
Щоб приготувати цей пиріг із грибами та цибулею, необов'язково бути вправним кулінаром, або професійним кухарем. Пиріг із грибами та цибулею готують багато блогерів і це дуже смачно. Особливо, якщо взяти готове листкове тісто. Тоді вам доведеться готувати тільки начинку. Рецептом поділилися на сайті Click.
Пиріг із цибулею та грибами
Інгредієнти:
- 500 г — грибів (печериць, або глив);
- велика цибулина;
- 2-3 зубчики часнику;
- оливкова олія;
- сіль і перець;
- петрушка;
- листкове тісто;
- терта моцарела;
- столова ложка топленого вершкового масла.
Починаємо з обсмажування грибів і цибулі. Гриби обсмажуємо в невеликій кількості оливкової олії і, щойно з них випарується рідина, додаємо ще й цибулю. За хвилину до вимкнення вогню додайте часник, приправте сіллю та перцем. Додаємо нарізану петрушку і даємо начинці охолонути.
Далі займаємося тістом. Викладаємо лист тіста на деко, застелене папером для випічки. Надрізаємо по краях, щоб сформувати пишні бортики. Викладаємо шар тертої моцарели, зверху — грибну суміш.
Змастіть боки невеликою кількістю розтопленого вершкового масла і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин, поки листкове тісто не підрум'яниться. Наріжте на порції та подавайте.
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