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Їжа

Рецепт, який підкорив соцмережі: як приготувати пиріг із грибами та цибулею (відео)

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Фото: clickondetroit.com | Пиріг із цибулею та грибами

Цей пиріг готується легко і знадобиться всього кілька інгредієнтів.

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Щоб приготувати цей пиріг із грибами та цибулею, необов'язково бути вправним кулінаром, або професійним кухарем. Пиріг із грибами та цибулею готують багато блогерів і це дуже смачно. Особливо, якщо взяти готове листкове тісто. Тоді вам доведеться готувати тільки начинку. Рецептом поділилися на сайті Click.

Пиріг із грибами

Пиріг із цибулею та грибами

Інгредієнти:

  • 500 г — грибів (печериць, або глив);
  • велика цибулина;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • оливкова олія;
  • сіль і перець;
  • петрушка;
  • листкове тісто;
  • терта моцарела;
  • столова ложка топленого вершкового масла.

Починаємо з обсмажування грибів і цибулі. Гриби обсмажуємо в невеликій кількості оливкової олії і, щойно з них випарується рідина, додаємо ще й цибулю. За хвилину до вимкнення вогню додайте часник, приправте сіллю та перцем. Додаємо нарізану петрушку і даємо начинці охолонути.

Далі займаємося тістом. Викладаємо лист тіста на деко, застелене папером для випічки. Надрізаємо по краях, щоб сформувати пишні бортики. Викладаємо шар тертої моцарели, зверху — грибну суміш.

Змастіть боки невеликою кількістю розтопленого вершкового масла і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин, поки листкове тісто не підрум'яниться. Наріжте на порції та подавайте.

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