Пышная яблочная шарлотка: как приготовить вкусную выпечку
Пышная яблочная шарлотка с разрыхлителем готовится не по классическому рецепту. Но получается необычайно вкусной.
Если хочется вкусной выпечки, то стоит приготовить эту вкусную яблочную шарлотку. Она получается пышной и нежной. В этом рецепте добавляем в тесто растопленное сливочное масло, а для особого аромата и цвета яблоки смешиваем с цедрой цитрусовых. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.
Шарлотка с яблоками
Ингредиенты:
- мука — 1,5 ст;
- три яйца;
- сливочное масло — 100 гр. + для смазывания формы;
- сахар — 1 ст;
- разрыхлитель — 7 г;
- соль — ½ ч. л;
- три яблока;
- лимон — 1 шт;
- апельсин — 1 шт;
- сахарная пудра для декора.
В сухую посуду для замеса теста разбейте три яйца и венчиком взбивайте примерно 5 минут в пышную массу. Затем налейте растопленное сливочное масло и насыпьте сахар с солью.
Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешайте до однородного состояния. Муку просейте через сито, смешайте с разрыхлителем, пересыпьте порционно в яичную смесь и замесите тесто.
Яблоки промойте, очистите от кожуры с сердцевиной и нарежьте кусочками. Нарезанные яблоки переложите в миску, добавьте лимонную цедру и сок лимона. Затем добавьте цедру апельсина и хорошо перемешайте.
Форму для выпекания застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите яблочную начинку. Нарезку яблока залейте замешанным тестом и разровняйте поверхность ложкой.
Форму прикройте пленкой и оставить шарлотку на 10 минут для расстойки теста. Духовку включите на 180°С. Запекайте шарлотку в разогретой духовке в течение 40-50 минут.
Приготовленную пышную яблочную шарлотку с разрыхлителем аккуратно извлеките из формы, немного остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
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