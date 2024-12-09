Пышная яблочная шарлотка: как приготовить вкусную выпечку

Пышная яблочная шарлотка с разрыхлителем готовится не по классическому рецепту. Но получается необычайно вкусной.

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Если хочется вкусной выпечки, то стоит приготовить эту вкусную яблочную шарлотку. Она получается пышной и нежной. В этом рецепте добавляем в тесто растопленное сливочное масло, а для особого аромата и цвета яблоки смешиваем с цедрой цитрусовых. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

мука — 1,5 ст;

три яйца;

сливочное масло — 100 гр. + для смазывания формы;

сахар — 1 ст;

разрыхлитель — 7 г;

соль — ½ ч. л;

три яблока;

лимон — 1 шт;

апельсин — 1 шт;

сахарная пудра для декора.

В сухую посуду для замеса теста разбейте три яйца и венчиком взбивайте примерно 5 минут в пышную массу. Затем налейте растопленное сливочное масло и насыпьте сахар с солью.

Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешайте до однородного состояния. Муку просейте через сито, смешайте с разрыхлителем, пересыпьте порционно в яичную смесь и замесите тесто.

Яблоки промойте, очистите от кожуры с сердцевиной и нарежьте кусочками. Нарезанные яблоки переложите в миску, добавьте лимонную цедру и сок лимона. Затем добавьте цедру апельсина и хорошо перемешайте.

Форму для выпекания застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите яблочную начинку. Нарезку яблока залейте замешанным тестом и разровняйте поверхность ложкой.

Форму прикройте пленкой и оставить шарлотку на 10 минут для расстойки теста. Духовку включите на 180°С. Запекайте шарлотку в разогретой духовке в течение 40-50 минут.

Приготовленную пышную яблочную шарлотку с разрыхлителем аккуратно извлеките из формы, немного остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

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