Пишна яблучна шарлотка: як приготувати смачну випічку

Пишна яблучна шарлотка з розпушувачем готується не за класичним рецептом. Але виходить надзвичайно смачною.

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Якщо хочеться смачної випічки, то варто приготувати цю смачну яблучну шарлотку. Вона виходить пишною та ніжною. У цьому рецепті додаємо в тісто розтоплене вершкове масло, а для особливого аромату та кольору яблука змішуємо з цедрою цитрусових. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.

Шарлотка із яблуками

Інгредієнти:

борошно — 1,5 ст;

три яйця;

вершкове масло — 100 гр. + для змащування форми;

цукор — 1 ст;

розпушувач — 7 г;

сіль — ½ ч. л.;

три яблука;

лимон — 1 шт;

апельсин — 1 шт;

цукрова пудра для декору.

У сухий посуд для замісу тіста розбийте три яйця та вінчиком збивайте приблизно 5 хвилин в пишну масу. Потім налийте розтоплене вершкове масло і насипте цукор із сіллю.

Вінчиком ці інгредієнти добре перемішайте до однорідного стану. Борошно просіяти через сито, змішайте з розпушувачем, пересипте порційно в яєчну суміш і замісіть тісто.

Яблука промийте, очистіть від шкірки з серцевиною та наріжте шматочками. Нарізані яблука перекладіть у миску, додайте лимонну цедру та сік лимона. Потім додайте цедру апельсина та добре перемішайте.

Форму для випікання застеліть пергаментом, змастіть вершковим маслом та викладіть яблучну начинку. Нарізку яблука залийте замішаним тістом і розрівняйте поверхню ложкою.

Форму прикрийте плівкою та залиште шарлотку на 10 хвилин для вистоювання тіста. Духовку увімкніть на 180°С. Запікайте шарлотку у розігрітій духовці протягом 40-50 хвилин.

Приготовлену пишну яблучну шарлотку з розпушувачем акуратно витягніть з форми, трохи остудіть, посипте цукровою пудрою та подавайте до чаю.

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