Рецепт яблучного пирога з тонкими коржами: виходить завжди (відео)
Рецептів яблучного пирога дуже багато. І ще один варто додати до вашої скарбнички.
Яблучні пироги — найосінніший осінній десерт. Яблучні пироги бувають різними: з хрусткими коржами, з пісочним тістом, або бісквітним. Цей пиріг готується з тонкими коржами, між якими захована ніжна ароматна начинка. Словом, варто спробувати його приготувати. Рецептом поділилася блогерка Cosanzenele Gatesc.
Яблучний пиріг
Інгредієнти:
Для коржів:
- 350 г борошна;
- одне яйце;
- 130 г вершкового масла;
- 80 г цукру;
- 100 мл сметани;
- пів чайної ложки розпушувача.
Для начинки:
- 800 г яблук (можна більше);
- пів чайної ложки кориці;
- 60 г цукру (якщо любите солодше, збільште кількість цукру);
- зацукрована цедра лимона (за бажанням).
У мисці змішайте інгредієнти для тіста. Борошно перемішайте з розпушувачем і холодним вершковим маслом, нарізаним шматочками. Коли у вас вийде крихта, додайте цукор, яйце і вершки. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на годину.
Приготуйте начинку: яблука почистіть, наріжте невеликими кубиками (або натріть на тертці) і готуйте на слабкому або середньому вогні з цукром на 8-10 хвилин. Дати охолонути, потім додайте корицю і добре перемішайте.
Дістаньте тісто, розділіть на дві частини і розкачайте качалкою на чистій і сухій поверхні, присипаній борошном.
Викладаємо один пласт тіста в деко (розмір нашого дека: 20х28; якщо хочете приготувати пиріг на класичному деку, збільште кількість інгредієнтів удвічі) і додаємо поверх яблучну начинку, яку рівномірно розподіляємо по всій поверхні дека. Накриваємо другим листом тіста і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
Дістаньте пиріг і подавайте, посипавши зверху цукровою пудрою і нарізавши прямокутними шматочками.
Читайте також:
Пиріг-невидимка з яблуками: рецепт смачної осінньої випічки
Економний, але дуже смачний: як приготувати англійський яблучний пиріг
Неймовірно смачно: як приготувати яблучний пиріг із меренгою