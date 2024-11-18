Рецепт яблучного пирога з тонкими коржами: виходить завжди (відео)

Рецептів яблучного пирога дуже багато. І ще один варто додати до вашої скарбнички.

Яблучні пироги — найосінніший осінній десерт. Яблучні пироги бувають різними: з хрусткими коржами, з пісочним тістом, або бісквітним. Цей пиріг готується з тонкими коржами, між якими захована ніжна ароматна начинка. Словом, варто спробувати його приготувати. Рецептом поділилася блогерка Cosanzenele Gatesc.

Яблучний пиріг

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

Для коржів:

350 г борошна;

одне яйце;

130 г вершкового масла;

80 г цукру;

100 мл сметани;

пів чайної ложки розпушувача.

Для начинки:

800 г яблук (можна більше);

пів чайної ложки кориці;

60 г цукру (якщо любите солодше, збільште кількість цукру);

зацукрована цедра лимона (за бажанням).

У мисці змішайте інгредієнти для тіста. Борошно перемішайте з розпушувачем і холодним вершковим маслом, нарізаним шматочками. Коли у вас вийде крихта, додайте цукор, яйце і вершки. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на годину.

Приготуйте начинку: яблука почистіть, наріжте невеликими кубиками (або натріть на тертці) і готуйте на слабкому або середньому вогні з цукром на 8-10 хвилин. Дати охолонути, потім додайте корицю і добре перемішайте.

Дістаньте тісто, розділіть на дві частини і розкачайте качалкою на чистій і сухій поверхні, присипаній борошном.

Викладаємо один пласт тіста в деко (розмір нашого дека: 20х28; якщо хочете приготувати пиріг на класичному деку, збільште кількість інгредієнтів удвічі) і додаємо поверх яблучну начинку, яку рівномірно розподіляємо по всій поверхні дека. Накриваємо другим листом тіста і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Дістаньте пиріг і подавайте, посипавши зверху цукровою пудрою і нарізавши прямокутними шматочками.

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