Рецепт яблочного пирога с тонкими коржами: получается всегда (видео)

Рецептов яблочного пирога очень много. И еще один стоит добавить в вашу копилку.

Яблочные пироги – самый осенний десерт. Яблочные пироги бывают разными: с хрустящими коржами, с песочным тестом, или бисквитным. Этот пирог готовится с тонкими коржами, между которыми спрятана нежная ароматная начинка. Словом, стоит попробовать его приготовить. Рецептом поделилась блогер Cosanzenele Gatesc.

Яблочный пирог

Яблочный пирог

Ингредиенты:

Для коржей:

350 г муки;

одно яйцо;

130 г сливочного масла;

80 г сахара;

100 мл сметаны;

пол чайной ложки разрыхлителя.

Для начинки:

800 г яблок (можно больше);

пол чайной ложки корицы;

60 г сахара (если любите послаще, увеличьте количество сахара);

засахаренная цедра лимона (по желанию).

В миске смешайте ингредиенты для теста. Муку перемешайте с разрыхлителем и холодным сливочным маслом, нарезанным кусочками. Когда у вас получится крошка, добавьте сахар, яйцо и сливки. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на час.

Приготовьте начинку: яблоки очистите, нарежьте небольшими кубиками (или натрите на терке) и готовьте на слабом или среднем огне с сахаром на 8-10 минут. Дать остыть, затем добавьте корицу и хорошо перемешайте.

Достаньте тесто, разделите на две части и раскатайте скалкой на чистой и сухой поверхности, присыпанной мукой.

Выкладываем один пласт теста в противень (размер нашего противня: 20х28; если хотите приготовить пирог на классическом противне, увеличьте количество ингредиентов вдвое) и добавляем поверх яблочную начинку, которую равномерно распределяем по всей поверхности противня. Накрываем вторым листом теста и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Достаньте пирог и подавайте, посыпав сверху сахарной пудрой и нарезав прямоугольными кусочками.

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