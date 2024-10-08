Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Пирог-невидимка с яблоками: рецепт вкусной осенней выпечки

Пирог с яблоками
Фото: olha.holovina/instagram | Пирог с яблоками

Пирог лучше всего подавать с мороженым.

Related video

Осень – сезон яблок, поэтому стоит попробовать приготовить с ними как можно больше вкусных блюд. Кулинарный блогер Ольга Головина поделилась рецептом очень интересного пирога с яблоками, который украсит своим вкусом пасмурные осенние дни. Готовить его очень просто, и он буквально тает во рту.

Пирог-невидимка с яблоками

Ингредиенты:

  • яблоки – 6 крупных или 7 поменьше;
  • яйца – 3 шт;
  • сахар – 80 гр;
  • молоко – 150 мл;
  • сливочное масло – 40 гр;
  • мука – 120 гр;
  • разрыхлитель – 10 гр;
  • ванильный экстракт/ванилин – по вкусу;
  • сок половины лимона;
  • корица по желанию.

Способ приготовления:

Для теста взбить 3 яйца в пышную пену, добавить сахар и еще немного взбить. Влить молоко и растопленное сливочное масло, перемешать. Добавить ванилин экстракт, просеять муку и разрыхлитель. Перемешать все до однородной массы.

Яблоки почистить и нарезать либо на слайсер, либо тоненько нарезать овощечисткой. Полить лимонным соком и, по желанию, присыпать корицей. В яблоки влить тесто и все перемешать.

В форму выложить яблоки в тесте слоями. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут.

Дать пирогу полностью остыть, после чего нарезать порционно и подавать с мороженым.

Читайте также:

Экономный, но очень вкусный: как приготовить английский яблочный пирог

Такого вы еще не пробовали: рецепт пирога с грушами

Пышный и ароматный: рецепт дрожжевого пирога с яблоками