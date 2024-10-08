Пирог-невидимка с яблоками: рецепт вкусной осенней выпечки

Пирог лучше всего подавать с мороженым.

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Осень – сезон яблок, поэтому стоит попробовать приготовить с ними как можно больше вкусных блюд. Кулинарный блогер Ольга Головина поделилась рецептом очень интересного пирога с яблоками, который украсит своим вкусом пасмурные осенние дни. Готовить его очень просто, и он буквально тает во рту.

Пирог-невидимка с яблоками

Ингредиенты:

яблоки – 6 крупных или 7 поменьше;

яйца – 3 шт;

сахар – 80 гр;

молоко – 150 мл;

сливочное масло – 40 гр;

мука – 120 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

ванильный экстракт/ванилин – по вкусу;

сок половины лимона;

корица по желанию.

Способ приготовления:

Для теста взбить 3 яйца в пышную пену, добавить сахар и еще немного взбить. Влить молоко и растопленное сливочное масло, перемешать. Добавить ванилин экстракт, просеять муку и разрыхлитель. Перемешать все до однородной массы.

Яблоки почистить и нарезать либо на слайсер, либо тоненько нарезать овощечисткой. Полить лимонным соком и, по желанию, присыпать корицей. В яблоки влить тесто и все перемешать.

В форму выложить яблоки в тесте слоями. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут.

Дать пирогу полностью остыть, после чего нарезать порционно и подавать с мороженым.

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