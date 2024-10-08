Пирог-невидимка с яблоками: рецепт вкусной осенней выпечки
Пирог лучше всего подавать с мороженым.
Осень – сезон яблок, поэтому стоит попробовать приготовить с ними как можно больше вкусных блюд. Кулинарный блогер Ольга Головина поделилась рецептом очень интересного пирога с яблоками, который украсит своим вкусом пасмурные осенние дни. Готовить его очень просто, и он буквально тает во рту.
Пирог-невидимка с яблоками
Ингредиенты:
- яблоки – 6 крупных или 7 поменьше;
- яйца – 3 шт;
- сахар – 80 гр;
- молоко – 150 мл;
- сливочное масло – 40 гр;
- мука – 120 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- ванильный экстракт/ванилин – по вкусу;
- сок половины лимона;
- корица по желанию.
Способ приготовления:
Для теста взбить 3 яйца в пышную пену, добавить сахар и еще немного взбить. Влить молоко и растопленное сливочное масло, перемешать. Добавить ванилин экстракт, просеять муку и разрыхлитель. Перемешать все до однородной массы.
Яблоки почистить и нарезать либо на слайсер, либо тоненько нарезать овощечисткой. Полить лимонным соком и, по желанию, присыпать корицей. В яблоки влить тесто и все перемешать.
В форму выложить яблоки в тесте слоями. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут.
Дать пирогу полностью остыть, после чего нарезать порционно и подавать с мороженым.
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