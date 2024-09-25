Такого вы еще не пробовали: рецепт пирога с грушами

Самый вкусный пирог получается, если в тесто добавить немного кокосовой стружки.

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Пирог с грушами — очень вкусный пирог, в котором ломтики сочных груш сочетаются с нежным кокосовым бисквитом. Готовится пирог с грушами очень просто, без сложных манипуляций и обходится довольно недорого, утверждают авторы рецепта.

С таким количеством ингредиентов лучше использовать форму с внутренним диаметром 20 см. Для форм диаметром от 22 и выше, лучше увеличивать количество ингредиентов в 1,5 или 2 раза.

Пирог с грушами

Ингредиенты:

груши — 1–2 шт. (200 г);

два яйца;

сахар 120 г + 2 ч. ложки;

масло растительное — 70 г;

кокосовая стружка — 30 г;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1/2 ч. ложки;

корица — 1/2 ч. ложки;

щепотка соли, немного ванилина.

Груши лучше использовать мягких сортов. Если груши большие, то возьмите одну. Если небольшие – то две.

Разбиваем в миску два яйца, добавляем щепотку соли и сахар (120 г). Взбиваем миксером минуты две, масса должна посветлеть и вдвое увеличиться в объеме.

Добавляем растительное масло (70 г) и кокосовую стружку (30 г) и перемешиваем. Убираем миску на 10-15 минут.

Чтобы пирог не прилип к форме, делаем так называемую "французскую рубашку". Смазываем форму тонким слоем сливочного масла, присыпаем мукой и вытряхиваем лишнюю муку.

Перемешиваем 1/2 чайной ложки корицы и 2 чайные ложки сахара. Разрезаем груши пополам, вырезаем семечки и нарезаем на дольки небольших размеров.

И готовим тесто: просеиваем муку (100 г), добавляем разрыхлитель (1/2 чайной ложки) и перемешиваем.

Добавляем в миску жидкую часть теста и хорошенько размешиваем до однородного состояния. Выкладываем тесто в подготовленную форму, аккуратно его разравниваем и равномерно посыпаем сверху смесью сахара с корицей. Втыкаем прямо в тесто дольки груш. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке 30 минут. Готовность можно проверить деревянной зубочисткой. Если зубочистка выходит из пирога чистая, то пирог готов. Если тесто прилипает к зубочистке, то выпекать надо дальше.

Пирог с грушами готов! При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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