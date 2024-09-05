Нежный и очень мягкий: рецепт яблочного пирога
Этот пирог еще называют сливочным, из-за особенной нежной структуры.
Сливочный яблочный пирог — восхитительный вариант классического яблочного пирога, мягкий и влажный. А молотая корица придает приятный пикантный аромат. И его очень просто приготовить, так что справится даже начинающий кулинар. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.
Нежный яблочный пирог
Ингредиенты:
- яблоки — 700 г;
- два яйца;
- молоко — 110 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 70 г;
- мука — 70 г;
- молотая корица — ½ чайной ложки;
- соль, сахар.
Для приготовления сливочного яблочного пирога очистите яблоки от кожуры и удалите внутреннюю сердцевину: масса после очистки должна составлять 700 г. Нарезаем их очень тонко.
Нагрейте молоко и масло на огне, пока масло не растворится. Затем молоку остыть. Тем временем взбиваем яйца.
Также добавляем сахар, вместе с корицей (или цедра лимона) и соль.
Добавьте муку и перемешайте, чтобы тесто впитало. Наконец, медленно добавьте смесь молока и масла и перемешайте. Смесь должна быть однородной и без комочков.
Яблоки добавляйте в последнюю очередь. Все аккуратно перемешайте, чтобы ломтики яблоки покрылись тестом. Вылейте смесь в форму диаметром 24 см, смазанную маслом и посыпанную сахаром.
Посыпаем поверхность сахаром и готовьте в предварительно разогретой духовке при температуре 190° около 45 минут — или пока поверхность не станет золотистой и не карамелизируется. Дайте сливочному яблочному пирогу остыть перед подачей на стол.
В качестве альтернативы сливочному маслу можно использовать 30 г растительного масла, а коровье молоко можно заменить растительным, в этом случае просто закладывайте все ингредиенты в холодном виде.
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