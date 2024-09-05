Нежный и очень мягкий: рецепт яблочного пирога

Этот пирог еще называют сливочным, из-за особенной нежной структуры.

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Сливочный яблочный пирог — восхитительный вариант классического яблочного пирога, мягкий и влажный. А молотая корица придает приятный пикантный аромат. И его очень просто приготовить, так что справится даже начинающий кулинар. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

Нежный яблочный пирог

Ингредиенты:

яблоки — 700 г;

два яйца;

молоко — 110 г;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 70 г;

мука — 70 г;

молотая корица — ½ чайной ложки;

соль, сахар.

Для приготовления сливочного яблочного пирога очистите яблоки от кожуры и удалите внутреннюю сердцевину: масса после очистки должна составлять 700 г. Нарезаем их очень тонко.

Нагрейте молоко и масло на огне, пока масло не растворится. Затем молоку остыть. Тем временем взбиваем яйца.

Также добавляем сахар, вместе с корицей (или цедра лимона) и соль.

Добавьте муку и перемешайте, чтобы тесто впитало. Наконец, медленно добавьте смесь молока и масла и перемешайте. Смесь должна быть однородной и без комочков.

Яблоки добавляйте в последнюю очередь. Все аккуратно перемешайте, чтобы ломтики яблоки покрылись тестом. Вылейте смесь в форму диаметром 24 см, смазанную маслом и посыпанную сахаром.

Посыпаем поверхность сахаром и готовьте в предварительно разогретой духовке при температуре 190° около 45 минут — или пока поверхность не станет золотистой и не карамелизируется. Дайте сливочному яблочному пирогу остыть перед подачей на стол.

В качестве альтернативы сливочному маслу можно использовать 30 г растительного масла, а коровье молоко можно заменить растительным, в этом случае просто закладывайте все ингредиенты в холодном виде.

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