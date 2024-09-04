Ніжний і дуже м'який: рецепт яблучного пирога

Цей пиріг ще називають вершковим, через особливу ніжну структуру.

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Вершковий яблучний пиріг — чудовий варіант класичного яблучного пирога, м'який і вологий. А мелена кориця надає приємного пікантного аромату. І його дуже просто приготувати, тож впорається навіть кулінар-початківець. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Ніжний яблучний пиріг

Інгредієнти:

яблука — 700 г;

два яйця;

молоко — 110 г;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 70 г;

борошно — 70 г;

мелена кориця ½ чайної ложки;

сіль, цукор.

Для приготування вершкового яблучного пирога очистіть яблука від шкірки та видаліть внутрішню серцевину: маса після очищення має становити 700 г. Нарізаємо їх дуже тонко.

Нагрійте молоко та олію на вогні, поки масло не розчиниться. Потім молоку охолонути. Тим часом збиваємо яйця.

Також додаємо цукор, разом із корицею (або цедра лимона) і сіль.

Додайте борошно і перемішайте, щоб увібрати. Нарешті, повільно додайте суміш молока та олії й перемішайте. Суміш має бути однорідною і без грудочок.

Яблука додавайте в останню чергу. Усе акуратно перемішайте, щоб скибочки яблука вкрилися тістом. Вилийте суміш у форму діаметром 24 см, змащену маслом і посипану цукром.

Посипаємо поверхню цукром і готуйте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 190° приблизно 45 хвилин — або поки поверхня не стане золотистою і не карамелізується. Дайте вершковому яблучному пирогу охолонути перед подачею на стіл.

Як альтернативу вершковому маслу можна використовувати 30 г рослинної олії, а коров'яче молоко можна замінити рослинним, у цьому разі просто закладайте всі інгредієнти в холодному вигляді.

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