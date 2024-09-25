Такого ви ще не куштували: рецепт пирога з грушами

Найсмачніший пиріг виходить, якщо в тісто додати трохи кокосової стружки.

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Пиріг із грушами — дуже смачний пиріг, у якому скибочки соковитих груш поєднуються з ніжним кокосовим бісквітом. Готується пиріг із грушами дуже просто, без складних маніпуляцій і обходиться досить недорого, стверджують автори рецепта.

З такою кількістю інгредієнтів краще використовувати форму з внутрішнім діаметром 20 см. Для форм діаметром від 22 і вище, краще збільшувати кількість інгредієнтів у 1,5 або 2 рази.

Пиріг із грушами

Інгредієнти:

груші — 1–2 шт. (200 г);

два яйця;

цукор 120 г + 2 ч. ложки;

олія рослинна — 70 г;

кокосова стружка — 30 г;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1/2 ч. ложки;

кориця — 1/2 ч. ложки;

дрібка солі, трохи ваніліну.

Груші краще використовувати м'яких сортів. Якщо груші великі, то візьміть одну. Якщо невеликі — то дві.

Розбиваємо в миску два яйця, додаємо дрібку солі та цукор (120 г). Збиваємо міксером хвилини дві, маса має посвітлішати і вдвічі збільшитися в об'ємі.

Додаємо рослинну олію (70 г) і кокосову стружку (30 г) та перемішуємо. Прибираємо миску на 10–15 хвилин.

Щоб пиріг не прилип до форми, робимо так звану "французьку сорочку". Змащуємо форму тонким шаром вершкового масла, присипаємо борошном і витрушуємо зайве борошно.

Перемішуємо 1/2 чайної ложки кориці та 2 чайні ложки цукру. Розрізаємо груші навпіл, вирізаємо насіння і нарізаємо на часточки невеликих розмірів.

І готуємо тісто: просіюємо борошно (100 г), додаємо розпушувач (1/2 чайної ложки) і перемішуємо.

Додаємо в миску рідку частину тіста і гарненько розмішуємо до однорідного стану. Викладаємо тісто в підготовлену форму, акуратно його розрівнюємо і рівномірно посипаємо зверху сумішшю цукру з корицею. Встромляємо прямо в тісто часточки груш. Випікаємо в розігрітій до 180°С духовці 30 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною зубочисткою. Якщо зубочистка виходить із пирога чиста, то пиріг готовий. Якщо тісто прилипає до зубочистки, то випікати треба далі.

Пиріг із грушами готовий! При подачі пиріг можна посипати цукровою пудрою.

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