Вам даже не придется возиться с тестом: рецепт насыпного пирога с яблоками

Насыпные пироги хороши тем, что не нужно долго вымешивать тесто.

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Если любите яблочные пироги, то этот рецепт для вас. Наспыпное тесто, превращенное в крошку, имеет особенную текстуру — хорошо пропекается, образуя вкусную корочку. Посреди лета, когда если и хочется выпечки, то не хочется долго стоять у плиты, то лучше приготовить именно такой пирог. Фокус расскажет, как именно приготовить вкусный насыпной пирог с яблоками.

Насыпной пирог с яблоками

Ингредиенты:

яблоки — 400 г;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 125 г;

мука — 200 г;

щепотка соли, корица по вкусу;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

лимонный сок — 20 мл.

Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте кубиками со стороной около 1 см. В сковороде разогрейте 25 грамм сливочного масла, добавьте половину сахара и яблоки, готовьте около 5 минут, пока сахар не растает. В конце добавить корицу, лимонный сок и перемешайте. Дайте начинке немного остыть.

В большую миску просейте муку обоих видов и разрыхлитель. На крупной терке натрите оставшееся холодное сливочное масло.

Добавить к маслу и муке сахар и щепотку соли. Руками перемешайте все ингредиенты, пока не получится крошка. В форму для выпечки выложить половину теста, равномерно распределите и немного утрамбуйте.

На тесто выложите яблочную начинку, а сверху засыпьте оставшейся крошкой. Пеките в духовке при температуре 180 градусов 35–40 минут. Готовому пирогу дайте чуть остыть и подавайте. Лучше всего с шариком ванильного мороженого.

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