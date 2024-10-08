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Їжа

Пиріг-невидимка з яблуками: рецепт смачної осінньої випічки

Пиріг із яблуками
Фото: olha.holovina/instagram | Пиріг із яблуками

Пиріг найкраще подавати з морозивом.

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Осінь — сезон яблук, тому варто спробувати приготувати з ними якомога більше смачних страв. Кулінарна блогерка Ольга Головіна поділилася рецептом дуже цікавого пирога з яблуками, який прикрасить своїм смаком похмурі осінні дні. Готувати його дуже просто, і він буквально тане в роті.

Пиріг-невидимка з яблуками

Інгредієнти:

  • яблука — 6 великих або 7 менших;
  • яйця — 3 шт;
  • цукор — 80 г;
  • молоко — 150 мл;
  • вершкове масло — 40 г;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • ванільний екстракт/ванілін — за смаком;
  • сік половини лимона;
  • кориця за бажанням.

Спосіб приготування:

Для тіста збити 3 яйця в пишну піну, додати цукор і ще трохи збити. Влити молоко і розтоплене вершкове масло, перемішати. Додати ванілін екстракт, просіяти борошно та розпушувач. Перемішати все до однорідної маси.

Яблука почистити і нарізати або на слайсер, або тоненько нарізати овочечисткою. Полити лимонним соком і, за бажанням, присипати корицею. У яблука влити тісто і все перемішати.

У форму викласти яблука в тісті шарами. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 60 хвилин.

Дати пирогу повністю охолонути, після чого нарізати порційно і подавати з морозивом.

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