Заливні пироги: два способи приготувати просту випічку з начинкою

Заливні пироги гарні тим, що не потрібно спеціально замішувати тісто.

Якщо любите випічку, вам варто спробувати заливні пироги. Тісто для таких пирогів не треба місити і відправляти в холодильник на деякий час, щоб воно піднялося. Такі пироги можна готувати з солодкою та несолодкою начинкою. Для солодкої використовуйте варення, або джем. Несолодка може бути будь-якою на ваш смак, просто приготуйте її заздалегідь. Наприклад, зелена цибуля з вареними круто яйцями. Фокус розповість, як приготувати два варіанти тіста.

Головний секрет, попередньо запекти половину тіста, щоб у вас вийшов корж, на який ви викладете начинку.

Солодкий заливний пиріг

Інгредієнти:

два яйця;

цукор — 140 г;

дрібка солі;

молоко — 100 мл;

рослинна олії без запаху — 9 ст. л.;

борошно — 200 г;

розпушувач — 2 ч. л.

Готуємо тісто. У мисці збиваємо вінчиком курячі яйця, цукор і сіль. Потім вливаємо молоко і рослинну олію без запаху. Ще раз добре перемішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо не дуже густе тісто.

Невелику форму (наприклад 17 х 21 см) змащуємо олією, вистилаємо пергаментом і виливаємо половину тіста.

Випікаємо в духовці за 200 градусів від 5 до 10 хвилин. Щойно верх у тіста стане щільним, виймаємо з духовки.

Тепер можна додавати будь-яку важку начинку і вона не опуститься на дно. Можна використовувати густе варення з яблук, слив, або абрикос. Можна брати будь-яке варення за смаком. Додаємо варення, викладаємо на отриманий корж. Рівномірно розподіляємо зверху залишки рідкого тіста. Ставимо форму в розігріту духовку і випікаємо при 180 градусах 35-40 хвилин (час залежить від духовки).

Пиріг на готовність зубочисткою перевірити не вийде, оскільки варення вологе. Пиріг має з усіх боків стати коричневим. Якщо акуратно натиснути пальцями на середину пирога, тісто має бути щільним, як і по краях. Пиріг виймаємо з форми і повністю охолоджуємо на решітці. Пиріг виходить ніжним, солодким і ароматним.

Несолодкий заливний пиріг

Інгредієнти:

одне куряче яйце;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

цукор — 1 ч. л. без гірки;

молоко — 375 мл або 1,5 склянки об'ємом 250 мл;

рослинна олія — 4 ст. л.;

розтоплене вершкове масло — 40 г;

борошно — 280 г;

розпушувач — 2. ч. л.

Збиваємо вінчиком яйце, сіль і цукор. Вливаємо молоко, рослинну олію та розтоплене вершкове масло. Борошно перемішуємо з розпушувачем і порціями додаємо в миску. Замішуємо вінчиком ніжне, не дуже густе тісто. А далі, готуємо ваш пиріг із несолодкою начинкою так само, як і солодкий заливний пиріг.

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