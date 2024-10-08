Простий і ситний: як приготувати смачний пиріг із капустою

Такий пиріг смачний і гарячим, і холодним. І його зручно брати з собою як перекус.

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Смачні пиріжки та пироги — це чудова альтернатива бутербродам. Трохи часу на кухні і у вас готовий перекус, який можна взяти з собою на роботу, або на пікнік. Фокус розповість, як його приготувати.

Пиріг із капустою

Інгредієнти:

качан білокачанної капусти;

оливкова олія — 50 мл;

два яйця;

вершкове масло — 270 г;

молоко — 400 мл;

крупна сіль — 1½ столові ложки;

пшеничне борошно — 500 г;

цукор — 2 ст. л.;

свіжі дріжджі — 22 г.

Просіяне борошно змішайте з половиною столової ложки солі, цукром і дріжджами. Додайте вершкове масло і перетріть руками, щоб вийшла крихта. Додайте 250 мл молока і замісіть тісто. Залиште на сорок хвилин у теплі, щоб воно піднялося.

Капусту тонко нашаткуйте, перемішайте зі столовою ложкою солі, залийте окропом, дайте хвилин десять постояти, злийте воду, відіжміть усю рідину. У глибокій пательні протушкуйте капусту на суміші оливкової олії та вершкового масла. Вершкового масла потрібно небагато — грамів двадцять. Тушкуйте на сильному вогні десять хвилин, потім додайте півсклянки молока, приберіть вогонь і тушкуйте хвилин двадцять, постійно помішуючи. І посоліть за смаком. Зніміть з вогню і дайте охолонути.

Відваріть два яйця круто. Тісто, що піднялося, розкачайте в тонкі пласти.

На деко викладіть тонкий пласт тіста і поверх нього рівномірно розподіліть тушковану капусту та посічені відварені яйця. Зверху накрийте іншим шаром і скріпіть краї тіста. Проробіть кілька дірок виделкою, щоб виходила пара. І відправте пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів, змастивши збитим сирим яйцем. Нехай печеться 30 хвилин.

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