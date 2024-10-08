Простой и сытный: как приготовить вкусный пирог с капустой
Такой пирог вкусный и горячим и холодным. И его удобно брать с собой в качестве перекуса.
Вкусные пирожки и пироги – это отличная альтернатива бутербродам. Немного времени на кухне и у вас готов перекус, который можно взять с собой на работу, или на пикник. Фокус расскажет, как его приготовить.
Пирог с капустой
Ингредиенты:
- кочан белокочанной капусты;
- оливковое масло — 50 мл;
- два яйца;
- сливочное масло — 270 г;
- молоко — 400 мл;
- крупная соль — 1½ столовые ложки;
- пшеничная мука — 500 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- свежие дрожжи — 22 г.
Просеянную муку смешайте с половиной столовой ложки соли, сахаром и дрожжами. Добавьте сливочное масло и перетрите руками, чтобы получилась крошка. Добавьте 250 мл молока и замесите тесто. Оставьте на сорок минут в тепле, чтобы оно поднялось.
Капусту тонко нашинкуйте, перемешайте со столовой ложкой соли, залейте кипятком, дайте минут десять постоять, слейте воду, отожмите всю жидкость. В глубокой сковороде потушите капусту на смеси оливкового и сливочного масла. Сливочного масла нужно немного — граммов двадцать. Тушите на сильном огне десять минут, после добавьте полстакана молока, уберите огонь и тушите минут двадцать, постоянно помешивая. И посолите по вкусу. Снимите с огня и дайте остыть.
Отварите два яйца вкрутую. Поднявшееся тесто раскатайте в тонкие пласты.
На противень выложите тонкий пласт теста и поверх него равномерно распределите тушеную капусту и нарубленные отварные яйца. Сверху накройте другим пластом и скрепите края теста. Проделайте несколько дырок вилкой, чтобы выходил пар. И отправьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, смазав взбитым сырым яйцом. Пусть печется 30 минут.
Читайте также:
Пышный и ароматный: рецепт дрожжевого пирога с яблоками
Самый известный сливовый пирог в мире: рецепт из The New York Times
Очень просто приготовить и результат вас поразит: рецепт лимонного перевернутого пирога