Заливные пироги: два способа приготвоить простую выпечку с начинкой

Заливные пироги хороши тем, что не нужно специально замешивать тесто.

Если любите выпечку, вам стоит попробовать заливные пироги. Тесто для таких пирогов не надо месить и отправлять в холодильник на некоторое время, чтобы оно поднялось. Такие пироги можно готовить со сладкой и несладкой начинкой. Для сладкой используйте варенье, или джем. Несладкая может быть любой по вашему вкусу, просто приготовьте ее заранее. Например, зеленый лук с вареными вкрутую яйцами. Фокус расскажет, как приготовить два варианта теста.

Главный секрет, предварительно запечь половину теста, чтобы у вас получился корж, на который вы выложите начинку.

Сладкий заливной пирог

Ингредиенты:

два яйца;

сахар — 140 г;

щепотка соли;

молоко — 100 мл;

растительное масла без запаха — 9 ст. л.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Готовим тесто. В миске взбиваем венчиком куриные яйца, сахар и соль. Затем вливаем молоко и растительное масло без запаха. Еще раз хорошо перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем не очень густое тесто.

Небольшую форму (например 17 х 21 см) смазываем маслом, выстилаем пергаментом и выливаем половину теста.

Выпекаем в духовке при 200 градусах от 5 до 10 минут. Как только верх у теста станет плотным, вынимаем из духовки.

Теперь можно добавлять любую тяжелую начинку и она не опустится на дно. Можно использовать густое варенье из яблок, слив, или абрикос. Можно брать любое варенье по вкусу. Добавляем варенье, выкладываем на получившийся корж. Равномерно распределяем сверху остатки жидкого теста. Ставим форму в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 35-40 минут (время зависит от духовки).

Пирог на готовность зубочисткой проверить не получится, так как варенье влажное. Пирог должен со всех сторон стать коричневым. Если аккуратно нажать пальцами на середину пирога, тесто должно быть плотным, как и по краям. Пирог вынимаем из формы и полностью остужаем на решетке. Пирог получается нежным, сладким и ароматным.

Несладкий заливной пирог

Ингредиенты:

одно куриное яйцо;

соль — 1 ч. л. без горки;

сахар — 1 ч. л. без горки;

молоко — 375 мл или 1,5 стакана объемом 250 мл;

растительное масло — 4 ст. л.;

растопленное сливочное масло — 40 г;

мука — 280 г;

разрыхлитель — 2. ч. л.

Взбиваем венчиком яйцо, соль и сахар. Вливаем молоко, растительное масло и растопленное сливочное масло. Муку перемешиваем с разрыхлителем и порциями добавляем в миску. Замешиваем венчиком нежное, не очень густое тесто. А далее, готовим ваш пирог с несладкой начинкой также, как и сладкий заливной пирог.

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