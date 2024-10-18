Готовится быстро и стоит недорого: рецепт пирога с картофелем

Такой пирог готовят с соленым сыром и картошкой.

Related video

Пирог с начинкой из картофеля и сыра готовят из дрожжевого теста. Подавать такой пирог лучше всего теплым, но и охлажденный он все равно останется вкусным. Хранить готовый пирог можно несколько дней. Фокус расскажет, как его приготовить.

Пирог с картофелем

Ингредиенты:

Для начинки:

картофель — 3–4 шт. (400 г);

рассольный сыр (фета, брынза) — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

сливочное масло — 40 г;

тимьян или майоран — по желанию;

соль;

сливочное масло.

Для теста:

мука — 300 г;

молоко — 80 мл;

сливочное масло — 30 г;

дрожжи прессованные — 6 г;

сахар — 0,5 ч. л.

Сначала замесите тесто. Сливочное масло растопите и остудите до комнатной температуры. В 120 мл воды размешайте дрожжи, в молоке размешайте сахар. Муку с солью просейте горкой в миску, в середине сделайте углубление, влейте воду и молоко.

Добавьте растопленное масло. Замесите мягкое тесто. Переложите в чистую миску, затяните пленкой и оставьте на пару часов.

И готовьте начинку. Отварите картофель в в мундире до готовности. Очистите картофель от кожуры и разомните со сливочным маслом до однородности.

Отдельно разомните сыр и добавьте в картофель вместе со сметаной, посолите и перемешайте. Можно добавить тимьян, или майоран.

Разомните или раскатайте тесто в лепешку толщиной 7–10 мм. На середину положите начинку, разровняйте. Затем, собирая концы теста, стяните их на середину, соедините и защипните. Переложите пирог на противень, сделайте надрез, чтобы выходил пар. Прикройте пленкой и оставьте на 30 минут.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 200 °С 20–25 минут. Достаньте пирог из духовки и сразу же смажьте сливочным маслом.

Читайте также:

Необычный рецепт из Швейцарии: как приготовить Базельский луковый пирог

Пирог-невидимка с яблоками: рецепт вкусной осенней выпечки

Простой и сытный: как приготовить вкусный пирог с капустой